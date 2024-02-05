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Умирающая женщина написала для сына трогательную песню, которая попала в мировые чарты

Исполнительница Кэт Дженис передала ребенку все права на свои композиции, чтобы после ее смерти у него был собственный доход

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Видео: Городские порталы

У Кэт Дженис терминальная стадия рака. Она находится в хосписе, пока песня, которую она опубликовала в январе, штурмует первые строчки мировых чартов.

Девушка не ожидала такого внимания к своему творчеству, когда выложила в ТикТок видео с просьбой послушать ее новый трек. А интернет откликнулся шквалом видео в поддержку и огромным количеством прослушиваний.

Доходы от песни «Dance You Outta My Head» поступят на счет ее семилетнему сыну Лорену, которому Дженис оставила права на все свои треки. Она надеется, что это поможет ему в будущем, когда ее уже не будет рядом. В коротком видео рассказываем трогательную историю умирающей женщины и ее неожиданного успеха.

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