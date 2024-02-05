В России хотят разрешить браки с погибшими в зоне СВО. Как это возможно?

Женщины «в известной ситуации»

Впервые о поддержке гражданских жен участников спецоперации на федеральном уровне всерьез заговорили в конце 2023 года. 4 декабря во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на это обратил внимание Владимир Путин.



— Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне СВО. — Прим. ред.), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени, — сказал тогда президент.

