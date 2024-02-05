В России хотят разрешить браки с погибшими в зоне СВО. Как это возможно?

На днях в Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Как объяснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, документ направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих. Госдума его еще не рассматривала, но текст проекта уже опубликован на сайте. Мы изучили его, чтобы разобраться, зачем понадобился этот документ и какие изменения он внесет в действующее законодательство.
Женщины «в известной ситуации»
Впервые о поддержке гражданских жен участников спецоперации на федеральном уровне всерьез заговорили в конце 2023 года. 4 декабря во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на это обратил внимание Владимир Путин.
— Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне СВО. — Прим. ред.), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени, — сказал тогда президент.
Путин отметил, что в таких союзах нередко рождаются дети, и поручил проследить за тем, чтобы они не остались без поддержки. И если понадобится — откорректировать законодательство.
Менее чем через два месяца поправки были готовы. Соавторами Павла Крашенинникова при внесении документа выступили сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.
Законопроект вносит в Гражданский кодекс изменения, которые позволяют признать официальным так называемый «гражданский брак» в том случае, если кто-то в этой паре погиб или был признан пропавшими в связи с участием в боевых действиях, проживанием или временным пребыванием в зоне СВО. Это позволит семье получить все льготы, которые в этом случае полагаются «официальным» супругам и детям. Например, страховые выплаты в связи с гибелью военнослужащего.
Как будут заключать брак
Устанавливать факт «брачных отношений» в случае смерти одного из участников будет суд. Признать сожительство (именно так сейчас юридически называется формат отношений, который в просторечии мы зовем «гражданским браком») браком суд может, если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет. Если в этом союзе родился совместный ребенок, то достаточно года совместного проживания.
— Установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком, о чем вносятся сведения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, — говорится в законопроекте.
Датой заключения брака в этом случае будет считаться день, когда мужчина и женщина начали жить вместе.
Как доказать, что жили вместе
В законе не прописано, как гражданский муж или жена должны доказывать, что состояли в «брачных отношениях» — в каждом случае суд будет выносить решение индивидуально. Говоря о возможных поправках в декабре, президент упоминал «предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке». Судебная практика показывает, что совместное проживание можно подтвердить, например, свидетельскими показаниями и единым адресом регистрации. Какие доказательства понадобятся для установления именно супружеских отношений, сказать пока сложно — до сих пор в современной России не было возможности признать такой союз официальным браком, так что и судебной практики на этот счет нет.
В СССР Кодекс законов о семье, браке и опеке 1926 года допускал признание фактических брачных отношений официальным браком. В
В документе, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, отдельно оговорено, что если при рассмотрении заявления о признании таких отношений браком будет установлено, что имеет место спор о праве (например, имущественном), то суд такое заявление рассматривать не будет. Гражданские супруги погибшего и другие заинтересованные лица будут решать этот спор, подавая отдельные иски.
Согласно проекту закона, документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на отношения, которые возникли до его вступления в силу. Но сперва документ должна рассмотреть и утвердить в трех чтениях Госдума, сколько времени это займет, точно сказать невозможно — даже дата первого чтения еще не назначена.
Впрочем, многие законопроекты, так или иначе касающиеся спецоперации, проходят этот путь довольно быстро. Например, на прошлой неделе был принят законопроект, ставший известным как закон о конфискации имущества за фейки об армии — от внесения его на рассмотрение Госдумы до утверждения в третьем чтении прошла всего неделя. Сейчас в планах упростить оформление страховых выплат для участников СВО, а также освободить членов их семей от имущественного налога — эти меры анонсировал Путин на встрече со студентами — участниками специальной военной операции 26 января.