«Они, по-моему, спятили»: актер Сергей Астахов — о скандальном спектакле «Что творят мужчины», отзывах и карьере

— Когда вышла эта, с позволения сказать, статейка, огромное количество — намного больше, кратно больше — людей высказали противоположное мнение. Понимаете? Абсолютно противоположное. Хотя я подчеркнул, что актер был не готов и он подвел коллектив. И я даже за него извинился, хотя не должен это делать. Вы правда думаете, что статья в газете неизвестного журналиста может повлиять на мои гастрольные графики? Скажите, вы правда так думаете? Какой общественный резонанс, скажите, какой общественный резонанс он вызвал? Ну, какой, скажите, какой, где? Мне даже интересно, правда, — завелся Сергей.

— В городской администрации говорили, что в следующий раз будут внимательнее относиться к приезду вашей команды.

— Мне директор театра сам лично прислал извинения за трех-пятерых людей, которые написали негативные отзывы. Но потом, когда увидели, сколько позитивных, они сказали: «Мы вообще никаких проблем не видим». И тем более связанных конкретно со мной. Вы все про какую-то команду говорите, команду. Я могу один приехать, почитать стихи. Я вас удивлю: большинство людей, которые были у меня на спектакле, с удовольствием, я думаю, придут заново. Вы все пытаетесь меня убедить в том, что семь человек, которые написали отзывы, сделают какую-то погоду в городе или повлияют на тех зрителей, которые противоположного мнения, — заверил Сергей. — Их было большинство. Вы действительно думаете, что статья в газете неизвестного никому журналиста может повлиять на то, что я сейчас вот уже после этого сыграл 10 спектаклей?