«Они, по-моему, спятили»: актер Сергей Астахов — о скандальном спектакле «Что творят мужчины», отзывах и карьере

После того, как жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались на спектакль «Что творят мужчины» (12+) с участием именитого актера Сергея Астахова, в Сети начались бурные обсуждения. Кто-то был недоволен игрой артистов и посчитал, что зрителям подсунули халтуру, в то время как другие встали на защиту . Мол, форс-мажоры бывают у всех. А в городской администрации заявили, что теперь к вновь прибывающим в Ростов артистам будут относиться настороженней.
По сюжету действие «Что творят мужчины» разворачивается на сцене театра в революционном Петрограде в 1920 году. Через неделю — премьера новой постановки, но пьесу отказывается согласовать редактор, который по совместительству является бывшим моряком. Он убежден, что сценические произведения должны быть серьезными и революционными. Но чем больше правок вносит в сюжет бывший моряк — тем смешнее становится постановка, по задумке являющаяся драматургической. В группе Театра Ростова Великого в социальных сетях комедию называют искрометной. Однако не у всех остались положительные впечатления о выступлении. Начался шквал претензий возмущенных зрителей, мол, по 800 рублей отдали, а показали какое-то непотребство.
После публикации 76.RU о случившемся Сергей записал для жителей города извинения. И пообещал недовольным зрителям, что те смогут вернуть билеты. Возможностью не воспользовались даже десять человек. А позже актер сам рассказал нашим коллегам из 76.RU о «разборках» со зрителями. Артист признался, задело ли его происходящее и вернется ли он после случившегося с выступлением в ростовский театр.
«Человек заболел ковидом»
После негодования зрителей из Ростова Сергей Астахов объяснил, что накладка произошла, поскольку один из участников спектакля заболел и ему пришлось в срочном порядке искать замену. Зрители говорили, что о том же он сообщил во время постановки, извинившись за спектакль. Сам он в видеообращении позже признал, что выступление было «плохим». Но своей вины артист в этом не видит.
— Во-первых, это не моя команда, я не начальник актеров. На сцене нахожусь не только я, а разные актеры. Человек заболел ковидом, был срочный ввод. Актер не смог выучить, не подготовился. Ну он уже тоже, кстати, говорил, что подвел всех и спектакль был не такой как должен быть, но я за этого актера не отвечаю, — рассказал Сергей Астахов.
— Конечно, вы мне звоните, а не ему. Его же вы не знаете. Но я не должен отвечать за всех, я отвечаю только за себя, а вы — за себя. Тем не менее кто-то этого не понимает. И для меня удивительно только одно: если этим семерым зрителям было неприятно, то ушли бы. Кстати, им вернули деньги, хотя могли не в полном объеме. Они все-таки смотрели хоть что-то, как они говорят, «халтуру». Так отдали бы половину этим семерым или десятерым людям. Но нет, мы вернули всё. Я лично сказал, что они могут вернуть деньги, чтобы люди успокоились. Но знаете, всем ведь хочется какой-то перчинки, — пояснил актер. — А я не люблю перчинки. У меня впереди, по-моему, за три месяца сейчас около 100 городов. 100 городов. Вдумайтесь. Звоните в любой. И людям всё нравится. Я играю в этом спектакле 6 лет. И как бы я это играл, если бы это была такая «халтура», как говорит журналист, который даже не был на спектакле? Я уже говорил, всё рассказал, как было, потому что огромное количество людей находилось в зале. И я благодарен тем зрителям, которые поддержали меня и сказали, что я молодец, потому что они это все понимают, что я на сцене не один играю, они видят, кто играет, кто не играет, и они умные, они разбираются.
По сюжету действие спектакля «Что творят мужчины» разворачивается на сцене театра в революционном Петрограде в 1920 году. Через неделю — премьера новой постановки, но пьесу отказывается согласовать редактор, который по совместительству является бывшим моряком. Он убежден, что сценические произведения должны быть серьезными и революционными. Но чем больше правок вносит в сюжет бывший моряк — тем смешнее становится постановка, по задумке являющаяся драматургической.
«Директор прислал мне извинения»
По словам именитого артиста, случай в Ростове никак не отразился на его карьере и запланированных выступлениях. У организаторов в других городах вопросов не возникло. А самому актеру поступали слова поддержки от преданных зрителей. В том числе, из Ростова. В момент разговора Сергея и корреспондента 76.RU его менеджеру написал администратор кировского Дома культуры «Дружба». Местные остались очень довольны прошлогодним выступлением команды и попросили Астахова вновь приехать в ним в Кирово-Чепецк.
— Когда вышла эта, с позволения сказать, статейка, огромное количество — намного больше, кратно больше — людей высказали противоположное мнение. Понимаете? Абсолютно противоположное. Хотя я подчеркнул, что актер был не готов и он подвел коллектив. И я даже за него извинился, хотя не должен это делать. Вы правда думаете, что статья в газете неизвестного журналиста может повлиять на мои гастрольные графики? Скажите, вы правда так думаете? Какой общественный резонанс, скажите, какой общественный резонанс он вызвал? Ну, какой, скажите, какой, где? Мне даже интересно, правда, — завелся Сергей.
— В городской администрации говорили, что в следующий раз будут внимательнее относиться к приезду вашей команды.
— Мне директор театра сам лично прислал извинения за трех-пятерых людей, которые написали негативные отзывы. Но потом, когда увидели, сколько позитивных, они сказали: «Мы вообще никаких проблем не видим». И тем более связанных конкретно со мной. Вы все про какую-то команду говорите, команду. Я могу один приехать, почитать стихи. Я вас удивлю: большинство людей, которые были у меня на спектакле, с удовольствием, я думаю, придут заново. Вы все пытаетесь меня убедить в том, что семь человек, которые написали отзывы, сделают какую-то погоду в городе или повлияют на тех зрителей, которые противоположного мнения, — заверил Сергей. — Их было большинство. Вы действительно думаете, что статья в газете неизвестного никому журналиста может повлиять на то, что я сейчас вот уже после этого сыграл 10 спектаклей?
Шишки за действия других артистов на Сергея Астахова летят не впервой. Самому ему не нравится отчитываться за проступки коллег, но актер понимает, что немаловажную роль здесь играет его известность.
— Вы можете конкретно про меня спросить, как я играл и как играют другие актеры на сцене. Вот была история в Петербурге: какая-то актриса оделась там в желто-голубые флаги, а звонили тоже все мне. И я должен был объяснять, почему она это сделала. Звоните ей. Но ей не звонят, она неизвестная, все звонят мне. Странная ситуация, почему я должен комментировать поступки других людей? Почему вы у них-то не спросите? Почему вы не позвоните этому актеру и не спросите у него: «Почему ты не знал текст? Почему ты всех подвел?» Почему шишки все летят на меня? Я правда этого не понимаю, — сокрушался Астахов в разговоре с 76.RU. — Ко мне какая лично была претензия? Я что, был плохо одет? Может быть, я не знал текст? Может быть, я был выпивший? Может, я там и — не знаю — сидел с ноги на ногу, через губы что-то болтал? Конкретно ко мне какая претензия у этих семи человек из всего зала?
«Так можно, скоро, с ума сойти»
Конкретные претензии, на самом деле, были, хоть и не у ростовцев. На «Яндекс.Афише» зрители из других городов делились впечатлениями о постановке. Многие остались довольны выступлением актеров, однако есть и противоречивые мнения. «Ерунда какая-то. Плоские шутки, про секс в том числе. Мат. Астахов переигрывал. Агитация вакцинации», «Плоские пошлые шутки и мат со сцены, пусть даже завуалированный», — такие отзывы встречались в списке оценок.
Сам актер не считает это проблемой. Он посоветовал тем, кому не нравится подобная подача, попробовать сходить на другие представления.
— В нынешней ситуации в стране, в такой сложной, они про какой-то завуалированный мат. А что такое завуалированный мат? Они, по-моему, спятили. Что такое завуалированный мат? Им хотелось, чтобы он был не завуалированный? Я не понимаю просто. Завуалированный мат… Ну, знаете, это уже можно скоро с ума сойти. В стране столько проблем. Столько нужно делать, столько надо работать. И вы будете обсуждать завуалированный мат? Огромное количество спектаклей в Москве да и по всей стране, где вообще матерятся не завуалированно. Пусть они лучше это обсуждают. Или они такие кисейные барышни или мальчики? Я не знаю, кто это говорит, — пустился в рассуждения артист. — Понимаете, два человека пишут про какой-то завуалированный мат. Заняться, что ли, больше нечем? Ну что, больше нечем заняться? Ну неужели действительно нет других забот более важных и серьезных, чем обсуждать завуалированный мат, который даже не звучал? Ну, я не знаю, как к этому относиться, правда.
— Я ко многому лоялен, если на сцене нет пошлятины, грязи, голых людей, которых сейчас черт-те знает где, сколько развелось в спектакле. Против того, чтобы темы поднимались какие-то анти-, извините, государственные, и так далее. У нас всё абсолютно без матерщины, без голых, извините меня, задниц, и так далее и так далее, с завуалированным матом, а не звучащим, как многие себе позволяют на сцене. И если для каких-то нежных кисейных барышень это проблема, я скажу: «Простите ради бога, что вы пришли на мой спектакль, не ходите больше на меня никогда. И я очень переживаю за то, что я вас разочаровал, но у меня очень много других дел и городов, где меня люди ждут, и я буду продолжать делать то, что я делаю. И у меня это получается». Может, я бы и собирал отзывы, но я в интернете не сижу, не выставляю свои тарелки с завтраками, понимаете, и не показываю каждый шаг.
Также Астахов заверил, что никогда не просил кого-то писать положительные комментарии о спектаклях. И намекнул, что некоторые артисты грешат накрученными хвалебными отзывами:
— Я работаю напрямую, не пишу накрученные отзывы. И я не просил журналистов написать про меня что-то хорошее. И зрителей я не прошу делать ложные отзывы, специально накручивая себе цену. Ни один журналист или зритель не может упрекнуть меня в том, что я попросил его написать позитивный отзыв про себя. Хотя многие актеры это делают и тем самым тоже вводят зрителя в заблуждение, привозят действительно плохие и бездарные спектакли, понимаете? А люди клюют на отзывы, потому что там заплатили деньги айтишникам, и они там клепают эти отзывы, что всё хорошо. А потом люди в шоке. Действительно. И не семь человек, а все 270, 470, понимаете? Поэтому обидно не за себя, а иногда бывает обидно за зрителя, который по наивности верит отзывам семи человек. И почему-то эти люди считают, что они самые умные и самые правые, потому что они в полном негативе, а журналисты некоторые из газет города Ростова с удовольствием подхватывают, приумножая это своими заголовками, которые выходят, извините, на всю страну, что «Астахов привез халтуру». Если бы я хотел сейчас собрать и поставить в интернете позитивные отзывы, мне стоит сейчас только захотеть.
«Я не собираюсь нравиться всем»
Под конец разговора, Сергей пожелал всем быть более доброжелательнее и терпимее. Самого актера критика, по его словам, не задевает. Но артист уверен, что сейчас людям как никогда нужна поддержка и понимание.
— Я не собираюсь нравиться всем. Я не буду ничего делать для того, чтобы нравиться всем. Понимаете? Ну, это глупо. Даже само желание нравиться всем. Я делаю то, что я делаю. Кому-то нравится, кому-то нет. Моя мама всегда говорила: «Каждый судит сам по себе». Что вы из себя представляете — так вы и видите мир, так вы и оцениваете окружающих, так и строите свою жизнь и такие слова подбираете. Сейчас время тяжелое и для страны, и для людей. Иногда надо быть чуть поуважительнее, относиться друг к другу помягче. Иногда не надо идти на ненужные какие-то агрессивные действия, склоки, выяснения. Иногда можно и полояльнее друг к другу отнестись, чтобы если у тебя что-то случилось, к тебе были чуть полояльнее. Всякое ведь бывает в жизни. А очень легко растоптать, растереть, разгромить, всё это разнести. Но всегда надо помнить о том, что, как вы с людьми поступаете, так и с вами будут поступать. Я прожил в этой стране 55 лет. Я объездил ее вдоль и поперек сотни, уже, наверное, тысячи раз. И я знаю, что у нас есть проблемы. Есть. И есть над чем работать, и есть разные люди. Но я точно знаю одно, что хорошего в нашей стране и людей в нашей стране гораздо больше, чем можно себе представить по каким-то отзывам.