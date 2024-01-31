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Штрафы, депортация и отмена концертов: какие еще музыканты, кроме «Би-2», столкнулись с проблемами

У ряда иноагентов в последние месяцы начались проблемы с выступлениями в некоторых странах

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Видео: Городские порталы

Лёва Би-2* 31 января успешно приземлился в Израиле. Остальные члены его группы всё еще находятся в миграционной тюрьме в Бангкоке, в камере на 80 человек.

Они попали туда после судебного заседания на Пхукете, организованного по случаю нарушения группой законодательства страны. Музыканты влетели по туристической, а не по рабочей визе, необходимой для выступлений. Ответственность за это взяла на себя фирма-организатор гастролей.

«Би-2» не единственные (хотя им повезло меньше всех) артисты, не поддержавшие СВО и столкнувшиеся с проблемами. Посмотрите короткое видео о том, как «отмененные» в нашей стране деятели культуры продолжают иметь проблемы и за рубежом.

*Настоящее имя — Бортник Егор Михайлович, признан в РФ иностранным агентом.

Би-2ИноагентыТаиландПхукетМузыканты
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