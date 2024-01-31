Штрафы, депортация и отмена концертов: какие еще музыканты, кроме «Би-2», столкнулись с проблемами

«Би-2» не единственные (хотя им повезло меньше всех) артисты, не поддержавшие СВО и столкнувшиеся с проблемами. Посмотрите короткое видео о том, как «отмененные» в нашей стране деятели культуры продолжают иметь проблемы и за рубежом.