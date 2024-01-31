В России сторублевые купюры продают за миллион рублей. Кто и зачем так делает?

«Только три монеты имеют ценность. Остальное высосано из пальца»

А вот по словам оценщика купюр и монет первой категории Михаила Гришкова, из современных российских купюр и банкнот ни одна не представляет реальной коллекционной ценности.

— Такие продавцы просто неадекватны и ставят цены из воздуха, — считает Михаил Гришков. — Только три современные российские монеты имеют ценность — рубль, два и пять рублей выпуска 2003 года. И то там порядка 35 тысяч рублей цена. Остальное высосано из пальца. В тех монетах суть в тираже. Он был очень маленький. В обычных же монетах еще может цену поднять брак, но и то несильно. А вот по купюрам абсолютно ничего интересного нет. Существуют, конечно, любители красивых номеров, но и цена там выше всего на два-три номинала. Про миллионы речи не идет. За те суммы, которые в объявлениях указаны, никто не возьмет. Дураков с деньгами, как не принято считать иначе, не так много. У сторублевой купюры с одинаковыми цифрами максимальная цена будет ну 10 тысяч рублей. Реально интересны только банкноты СССР до 1947 года. Что же касается выпусков сочинской олимпиады, то зайдите в магазин и купите по 400 рублей за штуку.