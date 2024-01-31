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В России сторублевые купюры продают за миллион рублей. Кто и зачем так делает?

Продавцы уверяют, что на купюрах есть важные и очень ценные детали. Эксперты же разводят руками

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Цена обычных купюр может превышать в разы указанный номинал

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На площадках бесплатных объявлений всё чаще появляются в продаже банкноты, которые пытаются продать за огромные суммы. Порой за одну купюру просят сотни тысяч рублей. И речь идет не о банкнотах царской России или раннего СССР. Продаются купюры, которые, кажется, есть в кошельке у каждого. Какую ценность и для кого представляют такие банкноты, как отличить настоящую редкость от типовой бумажной купюры и кто те безумцы, что готовы отдать сотни тысяч рублей за пятирублевую купюру, — наши волгоградские коллеги из V1.RU рассказывают в материале.

«Цена превышает номинал в десятки, а то и в сотни тысяч раз»

За пятирублевые купюры просят и 60, и 300 тысяч рублей

За пятирублевые купюры просят и 60, и 300 тысяч рублей

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Объявлений, где за баснословные суммы выставлены на продажу российские купюры, только в волгоградском сегменте сайтов бесплатных объявлений сотни. Причем цены за некоторые из отечественных банкнот уже вполне сравнимы с ценами на отечественный же автомобиль.

Как корреспонденты ни умоляли, продавец не скинул и рубля

Как корреспонденты ни умоляли, продавец не скинул и рубля

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Как уверяют продавцы, столь значительную цену имеют, на их взгляд, не все купюры подряд, а только некоторые. Те, которые они выставляют на продажу за сотни тысяч рублей. По их словам, играют весомую роль серийный номер банкноты, год ее выпуска, эксклюзивность, а также наличие дефектов.

Одними из самых часто выставляемых на продажу купюр — банкноты номиналом в пять и десять рублей 1997 года выпуска.

— Я продаю только пяти- и десятирублевые купюры, — объясняет один из продавцов, — одна пятирублевая купюра — пять тысяч рублей. Они у меня с 1997 года лежат, новехонькие. Даже запах как от новых купюр, только из-под станка.

Единственное, за что продавец увеличил цену пятирублевой купюры в 1000 раз — это год выпуска

Единственное, за что продавец увеличил цену пятирублевой купюры в 1000 раз — это год выпуска

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По словам продавца, ценность его банкнот определяет именно год выпуска. Впрочем, к торгу он оказался вполне готов.

— Могу за тысячу отдать, если хотите. Хотя у меня как-то брали за 800 000 вообще. Это тоже была пятирублевая. Из Москвы человек позвонил и взял, — рассказывает продавец.

По его словам, ни красивого серийного номера, ни какой-либо невероятной истории у проданной им по сверхцене банкноты не было. Лишь год выпуска. Верить или нет в реальность этой продажи — вопрос риторический.

Откуда у продавца взялись номера, идущие по порядку, загадка не только для покупателей, но и для него самого

Откуда у продавца взялись номера, идущие по порядку, загадка не только для покупателей, но и для него самого

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А вот продавец из Котово Волгоградской области помимо года выпуска предлагает пятирублевые купюры с идущими подряд номерами.

— У них зеркальные серийные номера, некоторые вообще идут по порядку. Это очень красиво. Сам не знаю, как у меня такие оказались, — признается продавец. — Я какое-то время коллекционировал десятирублевые банкноты, когда они пропали. Сейчас вот решил выставить. Мало ли кто купит.

На попытки торга он также отреагировал с большой охотой. Сначала он был готов расстаться с пятирублевой купюрой за 20 тысяч рублей, потом за десять тысяч, а затем сделал царский жест — вторую купюру предложил взять со скидкой вообще за 5000 рублей.

Но скидывать цену оказались готовы далеко не все продавцы. Так, счастливый обладатель купюры в 2000 рублей с серийным номером АА444444446, был готов уступить не больше 50 000 рублей с цены в 350 000 рублей за банкноту. И то долго уверял корреспондента, что, давая такую скидку, он становится похож на жертву грабежа.

— У этой купюры цена еще заниженная стоит. Мне 150 000 предлагали, я отказал, — возмущался продавец. А вот если бы там еще и шестерки в конце не было, то цену можно было бы и от полумиллиона просить.

Распрощаться с 2000 рублей продавец не решился даже за <nobr class="_">150 000</nobr> рублей

Распрощаться с 2000 рублей продавец не решился даже за 150 000 рублей

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Немалые деньги просят продавцы и за так называемые «коллекционные» купюры, например за выпуск, посвященный Олимпиаде в Сочи. Цены за такие купюры начинаются от 10 000 рублей за банкноту и доходят даже до 1 000 000 рублей.

— Все миллион рублей — это за пять купюр с Олимпиады. Тем более банкноты с серийными номерами, идущими по порядку, — рассказывает продавец. — И цена окончательная, скинуть не могу. Только миллион рублей.

По словам продавца, он получил необычный серийный номер купюр благодаря помощи в банке

По словам продавца, он получил необычный серийный номер купюр благодаря помощи в банке

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Продают и современные российские монеты. Например, монету в 5 рублей всего за 300 000 рублей.

— Она бракованная, — объясняет высокий ценник продавец. — Когда на станке ее изготовили, то добавили не все элементы. Вот и получился брак. У ювелира проверял, он вообще в 500 000 рублей ее оценил.

По словам продавца, навязчивые покупатели просто не дают ему прохода.

— Она ко мне попала на рынке. Я торговал, и бабка этой монетой оплатила. Покупатели звонят постоянно. Два дня назад добавил объявление, и уже сто просмотров, — радуется наш собеседник.

Монетка попала к счастливчику на рынке от какой-то пенсионерки

Монетка попала к счастливчику на рынке от какой-то пенсионерки

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«Причины покупки разные: финансы и душевная пустота»

Действительно ли есть на белом свете люди, готовые отдать такие суммы за типовые банкноты с необычным или красивым номером? По словам инвестора, коуча и нумизмата Артема Богача, коллекционеры порой имеют множество причин для кажущихся странными покупок. И дело здесь далеко не всегда в попытке заработать.

Старые средства платежа до сих пор привлекают коллекционеров

Старые средства платежа до сих пор привлекают коллекционеров

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— Я занимаюсь коллекционированием уже 20 лет, — рассказывает Артём Богач. — У меня были и просто монеты других стран, и монеты Российской империи. Даже просто красивые купюры собирал. В конце концов я пришел к коллекционированию дорогих предметов. Тех, что имеют историческую и культурную ценность. Это увлечение имеет смысл независимо от личных предпочтений. Ведь кто-то коллекционирует, например, крышечки от бутылок, но такое неинтересно широкой публике. А здесь речь идет о деньгах. Деньги уже интересны всем. Особый интерес к монетам. В первую очередь это старинные царские монеты, золото и серебро. Осознание того, что это настоящие деньги, за которые можно было раньше покупать товары, привлекает многих людей. Я сам их до сих пор коллекционирую.

По словам Артёма Богача, за свою жизнь он успел заработать десятки тысяч долларов на продаже старинных монет.

— Я покупал дорого, а продавал еще дороже. Там речь идет о десятках тысяч долларов. Помню, человек мне принес монету. Я купил ее за двести тысяч рублей. Мне она и не была нужна особо. Думал, что за триста тысяч точно продам, — вспоминает господин Богач. — И так получилось, что я ее выставил на аукцион. Оказалось, это очень редкая вещь, которых выпущено было всего 16 штук. Цена начала расти, и я снял монету с аукциона. В итоге позже я продал ее частнику за пять миллионов рублей.

Вот только за современные типовые российские монеты и купюры получить подобные суммы, по утверждению коллекционера, невозможно.

— За современные монеты такие деньги платят разве что безумцы. Им всегда кажется, что в коллекции чего-то не хватает. На самом деле не хватает у них чего-то в душе, — считает Артем Богач. — Они надеются, что когда купят что-то, то их жизнь станет полной и прекрасной. Но этого не происходит, и пустота в душе лишь увеличивается. Увеличивается вместе с их состоянием. Они становятся рабами своих денег и коллекций. Всё это идет из внутренней неудовлетворенности или детских комплексов. Однако люди этого не осознают.

Тем не менее, по словам Артёма Богача, наценка на отдельные российские купюры существует. Важно лишь суметь вычислить нужную банкноту.

У каждой банкноты есть своя цена. И она очень разная

У каждой банкноты есть своя цена. И она очень разная

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— Один из критериев — это год выпуска. В некоторые годы каких-то монет и купюр выпускали намного меньше, чем в другие, и от этого их цена выше, — рассказывает нумизмат. — Коллекционеры владеют специальной литературой, где это подробно описывается. Знающие люди следят за торгами и ищут такой предмет как можно дешевле, чтобы затем перепродать и на этом заработать. Здесь уже речь не о коллекции, а о торговле. Если же говорить про красивые номера, то это уже хобби. Вдруг человек увлекается нумерологией или в серии зашифрована дата его рождения? Даже просто красивый номер уже может стать причиной покупки. Знаю, что многие люди из серий пятитысячных купюр собирают слово «Нанялись». Есть поверье, что если собрать из серий такое слово, то деньги пойдут к вам в наём. Другие «семерки» на удачу хотят, чтобы в ряд встали. Если я сам такое увижу, то припрячу банкноту. И такой я буду не один. По этой причине в обороте купюры с интересными номерами почти не встречаются. Они оседают по карманам.

По словам Артёма Богача, помочь определить реальную цену банкноты в кошельке могут специализированные аукционы и каталоги. Так или иначе, без подготовки понять, что настоящая стоимость купюры превышает ее номинал, будет непросто.

— Например, берете каталог банкнот за определенные годы. Вы его открываете, смотрите и находите что-то дорогое. Затем ищите уже эти купюры. Сделать это невероятно сложно. Тем более сейчас все картами пользуются, — рассказывает Артем Богач. — Максимально доступна эта деятельность работникам банков. Я встречал недавно, что на продажу выставили коллекцию банкнот за три миллиона рублей. Там было девять купюр с номерами, идущими по порядку. Все единицы, затем все двойки и так далее. Как человек мог самостоятельно это собрать? Значит, сидел в банке и перебирал. Вполне возможно, что эту коллекцию кому-то продадут. Богатые люди на такое деньги не жалеют. А определить цену купюры лучше всего на аукционе. На деле в каталоге цена может быть или занижена, или завышена.

Множество монет выпускается специально в расчете на коллекционеров

Множество монет выпускается специально в расчете на коллекционеров

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Интерес коллекционеры также проявляют к бракованным банкнотам или монетам.

— Бывают бракованные купюры, на которых изображение не свойственно этим номиналам. Например на десятирублевой изображен Енисей, Красноярск, ГЭС и река. И на этой купюре может внезапно появиться баржа, плывущая по реке. Такое будет стоить дороже, — приводит пример инвестор. — С монетой тоже может это произойти. Например, орел и решка могут смотреть в одну сторону и под разным углом. Орел может подмигивать и так далее. За все эти нюансы и идет соответствующая наценка.

Впрочем, по мнению коллекционера, многие продавцы занимаются тем, что на сленге торговцев называется «ожиданием дурака».

— Цены на площадках бесплатных объявлений у нас порой невероятно завышены. Есть безумцы-покупатели и есть безумцы-продавцы, которые ждут дураков. Но дураки реально живы, — уверяет коллекционер Богач. — Стоимость же этих предметов определить сложно. С точки зрения здравого смысла, за сколько товар готовы купить, столько он и стоит. Если эту купюру купят за 300 000 рублей, то и цена ее такая. Только вот вряд ли это произойеёт.

«Только три монеты имеют ценность. Остальное высосано из пальца»

А вот по словам оценщика купюр и монет первой категории Михаила Гришкова, из современных российских купюр и банкнот ни одна не представляет реальной коллекционной ценности.

— Такие продавцы просто неадекватны и ставят цены из воздуха, — считает Михаил Гришков. — Только три современные российские монеты имеют ценность — рубль, два и пять рублей выпуска 2003 года. И то там порядка 35 тысяч рублей цена. Остальное высосано из пальца. В тех монетах суть в тираже. Он был очень маленький. В обычных же монетах еще может цену поднять брак, но и то несильно. А вот по купюрам абсолютно ничего интересного нет. Существуют, конечно, любители красивых номеров, но и цена там выше всего на два-три номинала. Про миллионы речи не идет. За те суммы, которые в объявлениях указаны, никто не возьмет. Дураков с деньгами, как не принято считать иначе, не так много. У сторублевой купюры с одинаковыми цифрами максимальная цена будет ну 10 тысяч рублей. Реально интересны только банкноты СССР до 1947 года. Что же касается выпусков сочинской олимпиады, то зайдите в магазин и купите по 400 рублей за штуку.

По словам Михаила Гришкова, за всю свою профессиональную деятельность он еще ни разу не встречал людей, действительно готовых потратить сотни тысяч рублей за современную банкноту со странным номером.

— Пятирублевые купюры были ранее выведены из оборота, и цена на них сложилась от двухсот до пятисот рублей за штуку, — рассказывает оценщик купюр. — Но их в том году вернули в обращение. И стоимость купюр 1997 года выпуска до сих пор не выросла больше 500 рублей за штуку. Да, есть люди, которые коллекционируют современные купюры. Но выложить такие деньги за них никто не готов.

Напомним, коллекционеры порой охотятся за самыми разными предметами, оказавшимися в быту или в кладовках у горожан. Например, даже за елочными игрушками производства ушедшей в небытие страны Советов. Так, перед самым Новым годом активизировались скупщики, особо интересующиеся елочными украшениями горожан.

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