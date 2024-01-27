«А что вы сегодня будете рисовать?» Встретились с завхозом спортивного клуба, который оставляет шедевры на снегу

Нижегородец прославился на весь город в декабре, когда нарисовал на футбольном поле большой портрет девочки. По словам Печёнкина, он просто решил немного «похулиганить».



— Я же работать пришел, а не рисовать, — отметил нижегородец. — Часто вообще рисую лица, больше в этом понимаю, что ли. Поле было немножко припорошено, я начал чистить.



В тот раз Максим изобразил волосы, бровь, глаз и пошел пить чай. Попросил напарника, живущего в соседнем доме, посмотреть на картину. Чуть поправил овал лица — получился снежный портрет.