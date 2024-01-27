«А что вы сегодня будете рисовать?» Встретились с завхозом спортивного клуба, который оставляет шедевры на снегу

— Я всегда думал: «Этот парень странно чистит снег, как-то неоптимально, нелогично». Теперь понял, что просто не видел за этим чего-то действительно прекрасного, — писал в декабре один из жителей жилого комплекса «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде.
Тем утром под окнами дома появился огромный портрет девочки, выполненный из снега. Картина вызвала восторг у многих жителей. Вскоре на том же футбольном поле стали появляться новые рисунки. Автор снежных произведений искусства — 53-летний Максим Печёнкин. Последние три года он работает завхозом в спортивном клубе, который расположен рядом с ЖК. Наши коллеги из NN.RU съездили в жилой комплекс и поговорил с местной знаменитостью.
«Я же работать пришел, а не рисовать»
— Да я тут всё время со скребком туда-сюда хожу. Машут, а я не вижу. Потом говорят: «Мы вам махали». Кто-то просто идет мимо: «А что вы сегодня будете рисовать?» Я смотрю на сугроб какой-то: «Барельефом будет», — шутит Максим Печёнкин.
Нижегородец прославился на весь город в декабре, когда нарисовал на футбольном поле большой портрет девочки. По словам Печёнкина, он просто решил немного «похулиганить».
— Я же работать пришел, а не рисовать, — отметил нижегородец. — Часто вообще рисую лица, больше в этом понимаю, что ли. Поле было немножко припорошено, я начал чистить.
В тот раз Максим изобразил волосы, бровь, глаз и пошел пить чай. Попросил напарника, живущего в соседнем доме, посмотреть на картину. Чуть поправил овал лица — получился снежный портрет.
После этой картины на футбольном поле стали появляться другие. За последние месяцы Максим Печёнкин нарисовал около десяти произведений: лохматого малыша под одеялом, мужчин в шапках-ушанках с огромной щукой в руках, новогоднего дракона и огромный глаз.
— Что хочется, то и рисую, — объяснил художник. — У меня самый удачный рисунок — человечек, который под одеялом. Ограды и всё вместе — ансамбль получился.
«Я закончил чистить снег и написал: "HELP"»
Нижегородцы окрестили Печёнкина дворником. На самом деле он работает завхозом в спортивном клубе на Волжской набережной. Он следит за порядком в здании — целы ли сетки, тросики, двери. Летом, по словам Максима, у него меньше работы. Главное — поля «чесать», чтобы ворс не ложился.
Максим устроился на эту должность три года назад — примерно в этот же период он написал свою первую снежную работу. Правда, тогда картина прошла почти незамеченной. Завхоз оставил на поле надпись: «HELP».
— Середина апреля, снег уже начал сходить. Вдруг он как стал валить, словно Господь Бог последнюю коробку вытряхнул. Я одно поле убрал, смотрю — это опять белое. Я закончил, написал: «HELP». Потом в соцсетях появилось: «Смотрите, кто-то просит о помощи». Что ж никто не пришел помогать? — в шутку добавил Печёнкин.
К внезапной известности сотрудника начальство отнеслось хорошо. По словам Максима, руководитель позвонил и сказал: «Ну ладно, продолжай». На вопрос о том, получал ли он премии за творчество, Печёнкин скромно ответил: «Главное, хоть не ругают».
Как отметил художник, он уже не успевает придумывать идеи для работ. За последние недели Максим создал целую снежную галерею. Комментируя его картины, местные жители не раз удивленно спрашивали: «Как ему удается это делать? Ведь снизу не видно всего изображения».
— Тут есть секрет, как говорится, — рассказал художник. — Ты прошел, провел линию — надо отойти в сторону и посмотреть, какая она получилась. Если кривая, ее поправить можно, снегу подкинуть.
Художник и музыкант
До того как устроиться на работу завхозом, Максим Печёнкин был торговым представителем. Несмотря на нетворческие специальности, он всегда был вовлечен в искусство, пусть и не профессионально.
— Я ходил в студию, где учатся рисованию, — вспомнил художник. — Но я близорукий был. Они говорят, как надо рисовать, а я ничего не вижу. Иногда кажется, получается хорошо, а потом непохоже.
Печёнкин рисует с фотографий портреты друзей или официанток в спортклубе, а потом их дарит. Также он создает иллюстрации для своих песен. Печёнкин играет в группе «Саквояж». По его словам, по стилю их песни напоминают рок 60–70-х годов. Максим добавил, что недавно группа записала новую композицию.