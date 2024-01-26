Путин дал новую должность начальнику НВВКУ — теперь он заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками

Начальника Новосибирского высшего военного командного училища Сергея Марковчина назначили заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе. Указ издал президент России Владимир Путин. Об этом у себя на официальной странице сообщил мэр Кольцово Николай Красников.
— С Сергеем Марковчиным наукоград Кольцово связывает многолетнее сотрудничество и взаимовыручка. Мы постоянно чувствовали офицерское надежное плечо этого человека в самых разных мероприятиях: и спортивных, и по организации крещенских купаний. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища серьезно помогали нам в разные праздники:
В планы НВВКУ и мэра Кольцово входят сбор средств на еще один бюст Героя России выпускнику училища, олимпиада курсантов НВВКУ по иностранному языку.
— Желаем товарищу генералу Сергею Григорьевичу Марковчину на новом поприще больших и славных дел! Просим не забывать Сибирь, Кольцово, лучший в России полигон НВВКУ и наше доброе отношение. Наукоград всегда рядом и готов прийти на помощь. Думаю, что будем дружить домами. Обнимаем! Вперед! — пожелал Николай Красников.
По данным сайта НВВКУ,
Службу проходил на должностях: командира взвода, роты, батальона, заместителя командира полка, офицера отдела (подбора и расстановки кадров) Управления кадров Сухопутных войск, начальника факультета (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», заместителя начальника центра (научно-исследовательского системных оперативно-тактических исследований Сухопутных войск) ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», помощника начальника Военного учебно-научного центра (по работе с личным составом) — начальника отделения по работе с личным составом ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», заместителя начальника кафедры управления повседневной деятельностью войск ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», начальника отдела (военного образования) Сухопутных войск.
С ноября 2019 года Сергей Марковчин стал начальником НВВКУ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За безупречную службу» XX лет (на георгиевской ленте), медалью «За воинскую доблесть» I степени, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «За отличие в службе с Сухопутных войсках», знаком отличия военнослужащих Сухопутных войск и другими ведомственными медалями.
В октябре 2023 года новосибирцу генералу Суровикину нашли замену на посту главнокомандующего армией. Им стал генерал-полковник Виктор Афзалов.