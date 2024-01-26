Путин дал новую должность начальнику НВВКУ — теперь он заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками

— С Сергеем Марковчиным наукоград Кольцово связывает многолетнее сотрудничество и взаимовыручка. Мы постоянно чувствовали офицерское надежное плечо этого человека в самых разных мероприятиях: и спортивных, и по организации крещенских купаний. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища серьезно помогали нам в разные праздники: 9 Мая , Дни Кольцово, когда особенно было важно сохранить порядок и четкость. И, конечно, все наши договоренности, уходящие в 2024 год , будут выполнены, — написал мэр Кольцово.