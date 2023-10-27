Генералу Суровикину официально нашли замену. Пост занял его бывший заместитель

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Информация об этом появилась на сайте Минобороны. До этого Афзалов с 2018 года был начальником главного штаба и первым заместителем главнокомандующего ВКС.
Ранее Воздушно-космические силы страны возглавлял Сергей Суровикин. Он занимал этот пост с 2017 года. После вооруженного мятежа вагнеровцев в июне 2023 года Сергей Суровикин надолго исчез из публичного поля, что вызывало много слухов — последним опубликованным видео с ним было обращение к ЧВК «Вагнер» 24 июня.
В августе стало известно, что Суровикина сняли с поста — об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные источники, осведомленные о кадровом решении в Минобороны. Позднее данные о нем удалили и с сайта ведомства. В сентябре «Коммерсантъ» сообщил, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России.
Виктор Афзалов родился в 1968 году. Он окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени Савицкого, Военную академию противовоздушной обороны и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Проходил службу в различных должностях ракетных войск, в 2012 году стал начальником штаба и первым заместителем командующего объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа. С 2017 по 2018 годы командовал объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа.