По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте: новости СВО за 25 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 января.
Суд вынес приговор экс-министру ДНР Стрелкову
Суд приговорил Игоря Гиркина, более известного как Игорь Стрелков, к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Как сообщалось ранее, обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в Telegram-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.
До 2013 года Игорь Стрелков служил в ФСБ, после принимал участие в украинском конфликте, с мая по август 2014 года занимал должность министра обороны Донецкой Народной Республики, которая провозгласила свою независимость в апреле того же года, позже возглавлял общественное движение «Новороссия». В 2022 году Стрелков поддержал начало российской специальной военной операции, однако впоследствии в своем Telegram-канале периодически высказывал критику в адрес Минобороны России.
В апреле 2023 года он объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов», в который также вошли создатель «Народного ополчения Донбасса» Павел Губарев, писатель и журналист Максим Калашников и бывший управляющий делами Совета министров ДНР Евгений Михайлов. 21 июля 2023 года Стрелкова задержали, на следующий день суд отправил его под арест. Защита намерена обжаловать приговор.
Суд вынес приговор Дарье Треповой по делу о теракте
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в теракте, в результате которого погиб Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский. Суд счел доказанной ее вину по трем статьям: теракт, незаконный оборот взрывчатки, подделка документов. Как сообщает «Фонтанка», Дарью приговорили к
В апреле 2023 года Дарья Трепова пришла на открытую встречу с Владленом Татарским в одном из кафе Санкт-Петербурга с подарком — статуэткой. Пронести в зал ее не дали из-за подозрений о бомбе, но Дарья обратилась к Татарскому и с его личного разрешения статуэтку принесли в зал, вскоре она взорвалась. Татарский погиб, еще 52 человека получили ранения различной тяжести. После передачи статуэтки Трепова собиралась уезжать в Киев, но вскоре после взрыва ее задержали.
Трепова утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения, вину не признала, но взяла моральную ответственность за случившееся. Защита будет обжаловать приговор.
Суд вынес приговор пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат
В Свердловской области вынесли приговор
Пенсионерку приговорили к полутора годам условно, еще год она будет на особом контроле у правоохранительных органов. Кроме того, Шулиной придется выплачивать взятый по указанию мошенников кредит — на это уходит половина ее пенсии.
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
В Кремле сделали официальное заявление по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области.
— Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это, конечно, чудовищный совершенно акт, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса (имеется в виду обмен пленными. — Прим. ред.), вам никто не скажет.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов однако заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться.
— Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, — цитирует Картаполова «Интерфакс».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76
По факту крушения Ил-76 в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Уточняется, что для расследования была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.
— В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку, — говорится в сообщении СК. — По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается. Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины.
Служба безопасности Украины заявила о начале собственного расследования катастрофы Ил-76 под Белгородом. Ранее украинская сторона утверждала, что не была осведомлена о маршруте самолета. По информации МИД РФ, у украинского руководства эти данные были.
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Самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области. По предварительным данным, на борту было 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие. Все они погибли. В Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит вооруженными силами Украины. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Мы продолжаем следить за развитием событий в специальном сюжете.