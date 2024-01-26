По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте: новости СВО за 25 января

Суд вынес приговор экс-министру ДНР Стрелкову

Суд приговорил Игоря Гиркина, более известного как Игорь Стрелков, к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Как сообщалось ранее, обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в Telegram-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.

До 2013 года Игорь Стрелков служил в ФСБ, после принимал участие в украинском конфликте, с мая по август 2014 года занимал должность министра обороны Донецкой Народной Республики, которая провозгласила свою независимость в апреле того же года, позже возглавлял общественное движение «Новороссия». В 2022 году Стрелков поддержал начало российской специальной военной операции, однако впоследствии в своем Telegram-канале периодически высказывал критику в адрес Минобороны России.