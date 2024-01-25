Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ прошел первое чтение: новости СВО за 24 января

В Белгородской области упал Ил-76: погибли все, кто был на борту

Утром 24 января в районе села Яблоново Белгородской области потерпел крушение самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России. Согласно официальным данным, на борту находились шесть членов экипажа, три российских офицера и 65 украинских военнопленных, которых сегодня должны были обменять.

В Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области.