Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ прошел первое чтение: новости СВО за 24 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 января.
В Белгородской области упал Ил-76: погибли все, кто был на борту
Утром 24 января в районе села Яблоново Белгородской области потерпел крушение самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России. Согласно официальным данным, на борту находились шесть членов экипажа, три российских офицера и 65 украинских военнопленных, которых сегодня должны были обменять.
В Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
— Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена, — заявили в Минобороны. — По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.
Украинская сторона утверждает, что не была осведомлена о маршруте самолета. Российский МИД сообщил, что у украинского руководства эти данные были.
Минобороны РФ признало крушение самолета терактом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по атаке на Ил-76. За тем, как развиваются события, мы следим в онлайн-трансляции.
Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ принят в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые может применяться конфискация имущества. Документ дополняет его статьями 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за распространение ложной информации о ВС РФ, и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Законопроект поддержали 395 депутатов.
Законопроект был внесен на рассмотерение Госдумы 22 января. В тот же день его рассмотрел профильный комитет Госдумы — по госстроительству и законодательству.
Атака БПЛА на Орловскую область
Минобороны заявило, что ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в Орловской области. Мэр города Юрий Парахин сообщил, что в результате атаки БПЛА несколько домов повреждены.
— Выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах, — рассказал он.
Жильцам поврежденных домов предложили поселиться в пунктах временного размещения. В городе организована комиссия по ЧС, которая займется восстановлением домов.
Новые санкции Евросоюза
Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, на которых распространяется заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС. Об этом пишет деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, 13 пакет санкций вряд ли будет включать ограничения на импорт российского алюминия, которых требуют Польша и страны Прибалтики. Утвердить новый пакет санкций планируется к 24 февраля.
Binance прекратит все операции с рублями после 31 января
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Криптобиржа Binance сообщила, что прекратит любые операции в рублях с 31 января 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Биржа призвала в течение недели конвертировать рубли в другие криптоактивы или вывести их с баланса своих аккаунтов. Все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкойны FDUSD по текущему курсу.
Прекращение рублевых операций связано с решением об уходе из России и продажей локального бизнеса бирже CommEX.