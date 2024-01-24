«Казалось, что я подхожу сама к себе»: как нашлись спустя 35 лет разлученные при рождении близнецы

Эмили Бушнелл и Молли Синерт — сёстры-близнецы, которые 35 лет даже не подозревали о существовании друг друга. И так бы и не узнали, если бы дочь Эмили Изабель не решила найти маминых родственников. Девочка сделала ДНК-тест, который показал 50-процентное совпадение с Молли. Обычно такой процент бывает у матери и ребенка, но оказалось, что Молли — ее тетя и сестра-близнец мамы.

