«Казалось, что я подхожу сама к себе»: как нашлись спустя 35 лет разлученные при рождении близнецы

Эмили Бушнелл и Молли Синерт — сёстры-близнецы, которые
Эмили и Молли родились в Южной Корее, но были удочерены разными американскими семьями. Эмили росла в семье с тремя братьями в штате Пенсильвания, а Молли жила во Флориде.
Женщины стали общаться в соцсетях и созваниваться, а впервые встретились в день рождения.
— Мне казалось, что я подхожу сама к себе, — рассказала Эмили.
Кроме внешнего сходства, женщины выяснили, что у обеих в детстве были похожие любимцы — черные коты, они одинаково стриглись, даже их наряды на выпускных были идентичны.
Как знакомство изменило их жизни — смотрите в видео выше.