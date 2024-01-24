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«Казалось, что я подхожу сама к себе»: как нашлись спустя 35 лет разлученные при рождении близнецы

Эмили и Молли родились в Южной Корее, но были удочерены разными американскими семьями

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Видео: Городские порталы

Эмили Бушнелл и Молли Синерт — сёстры-близнецы, которые 35 лет даже не подозревали о существовании друг друга. И так бы и не узнали, если бы дочь Эмили Изабель не решила найти маминых родственников. Девочка сделала ДНК-тест, который показал 50-процентное совпадение с Молли. Обычно такой процент бывает у матери и ребенка, но оказалось, что Молли — ее тетя и сестра-близнец мамы.

Эмили и Молли родились в Южной Корее, но были удочерены разными американскими семьями. Эмили росла в семье с тремя братьями в штате Пенсильвания, а Молли жила во Флориде.

Женщины стали общаться в соцсетях и созваниваться, а впервые встретились в день рождения.

— Мне казалось, что я подхожу сама к себе, — рассказала Эмили.

Кроме внешнего сходства, женщины выяснили, что у обеих в детстве были похожие любимцы — черные коты, они одинаково стриглись, даже их наряды на выпускных были идентичны.

Как знакомство изменило их жизни — смотрите в видео выше.

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