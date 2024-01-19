Погибшего на СВО автора «Уральских пельменей» вызвали в суд. Там он проиграл иск на 9 миллионов рублей

— Он был очень открытый и добрый человек, а в строительстве надо быть жестким. Он не мог ругаться ни на кого. Если рабочие косячили и срывали сроки, то ему проще было самому поехать и все переделать, чем кого-то наказывать, — рассказал E1.RU Дмитрий, друг Истомина.

В 2016 году Истомин заключил договор с Алексеем Одеговым на постройку коттеджа в СНТ «Шишкино» (Березовский городской округ). Стоимость работ оценили в 4 млн рублей, срок окончания — 30 сентября 2016 года. «Мастеровой» поставил коттедж («коробка», крыша и окна), однако, по словам Одегова, строительные работы были выполнены не полностью. Акт приема-передачи стороны не подписали, договор не исполнили (дом был зарегистрирован как объект незавершенного строительства в 2022 году).