«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

Легенда гласит...

Согласно общепринятой в народе версии, в праздничные дни на границе 1955 и 1956 годов в доме № 84 на улице Чкалова отдыхала группа молодых людей. Среди них была некая Зоя Карнаухова, работница завода имени Масленникова (ЗИМ). Все ее друзья и подруги разбились на пары, и только девушка осталась одна. По одной из версий, она ждала своего жениха по имени Николай, но он опаздывал.

Когда начались танцы, Зоя сняла со стены икону Николая Угодника и начала кружиться с ней. Но через несколько мгновений она застыла, словно вросла в пол. Девушку нельзя было сдвинуть с места и икону тоже нельзя было взять из рук. При этом сердце Зои билось, но она не подавала никаких признаков жизни.