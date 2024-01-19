«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

Вот уже почти 70 лет среди жителей Самары ходят рассказы о загадке, которая так и осталась неразрешенной. Это так называемое стояние Зои. До сих пор нет единого мнения, что же произошло в доме на улице Чкалова в январе середине
Легенда гласит...
Согласно общепринятой в народе версии, в праздничные дни на границе 1955 и 1956 годов в доме
Когда начались танцы, Зоя сняла со стены икону Николая Угодника и начала кружиться с ней. Но через несколько мгновений она застыла, словно вросла в пол. Девушку нельзя было сдвинуть с места и икону тоже нельзя было взять из рук. При этом сердце Зои билось, но она не подавала никаких признаков жизни.
Стояние Зои продлилось 128 дней. Ожила окаменевшая девушка на Пасху. Одни мифотворцы утверждают, что за несколько дней до этого в дом заходил священник, который смог взять у нее из рук икону. И даже называют его имя — отец Серафим. Другие уверены, что к грешнице приходил сам Николай Чудотворец.
При этом все эти подробности стали расходиться в народе спустя несколько десятилетий после самих событий. В советское время не было известно ни имя девушки, ни ее место работы, ни факт про опоздавшего жениха, ни обстоятельства, при которых у нее из рук взяли икону. Знающие люди говорят, что версий, кто же был этот отец Серафим, было аж три. Также до сих пор нет единого мнения, когда началось стояние: на Новый год или на Рождество.
«Желающие посмотреть лезли через окна»
Известно имя хозяйки квартиры — Клавдия Петровна Болонкина. Однако она на вечеринке не была и якобы сама узнала обо всём от незнакомой ей старухи, которая подошла к ней на улице и попросила показать ей чудо. Эти сведения подтверждают слова соседа Болонкиной Владимира Чегурова. Кстати, он также утверждал, что и девушки-то никакой не было.
— Вечером 17 января я пришел с работы и увидел у ворот двух соседок. Одна из них была Фоминова Екатерина из квартиры
По словам соседа Болонкиной, любопытные самарцы вскоре перешли к активным действиям и начали заходить в квартиры и прихватывать на память у жильцов ложки, вилки, чашки и даже одежду.
— Тогда мы перестали открывать любопытным двери. В результате люди стали лезть в окна, а некоторые из них и вовсе разбили. Тогда мы решили, что любопытных не нужно пускать даже во двор. А уже на следующий день,
«Взрослые говорили об этом много и со страхом»
Тем не менее за несколько дней история разлетелась по городу и вызвала интерес не только обывателей, но и авторитетных лиц. Еще один свидетель тех событий — Андрей Андреевич Савин, работавший в 50-е годы секретарем Куйбышевской епархии.
— Покойный ныне Андрей Андреевич Савин говорил совершенно точно, что владыке Иерониму Захарову, который на тот момент был правящим архиереем, звонили из обкома партии. Попросили, чтобы он выступил с амвона и успокоил народ, сказал, что всё это ерунда. Он согласился, сказал, что церковь тоже против лжечудес, и попросил только одну малую малость: допустить туда его или кого-то из священников — лично засвидетельствовать, что там нет ничего. Но почему-то по такой достаточно простой схеме никто не пошел. Ответили, что перезвонят, и перезвонили через три дня. Сказали, что уже ничего не надо. Это к вопросу о том, пускали ли туда священников, — рассказывает руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев.
Как говорят самарские старожилы, вскоре дом и окрестности заполнили милиционеры. Внутрь дома зевак не пускали и даже в окна заглядывать не давали. Ажиотаж среди местных был немалый. Вот что написал нам наш подписчик о том времени:
— В 1956 году мне было 9 лет. Взрослые в то время много говорили, что произошло на Чкалова. И, как мне показалось, с испугом. Мы с друзьями подошли к дому, на входе стоял милиционер, нас не пустили. Рядом с домом толпилось человек 20–30, их тоже не пускали. Мы заглянули в окна, занавески закрыты, но не плотно. В окне мелькнуло несколько милиционеров. Потом они вышли и отогнали нас от окон. Наверное, всё это правда.
При этом повышенный интерес к дому на Чкалова члены партии объясняют «неумным поведением милиции» и любопытством. А потом в «Волжской коммуне» опубликовали фельетон, высмеивающий веру жителей Куйбышева в историю об окаменевшей девушке. Тогда же в народ ушло другое название этого феномена — «чудо, позорящее коммунистов».
Так было или не было?
Каких-то документальных свидетельств, подтверждающих историю чуда на Чкалова, нет. Все «доказательства» — это слова жителей Куйбышева, рассказанные своим родственникам, коллегам или знакомым и дошедшие из уст в уста через года. Самих вероятных очевидцев «стояния» уже нет в живых. Да и самой Зои тоже, если она, конечно же, вообще существовала.
В 2009 году вышел художественный фильм «Чудо», снятый режиссером Александром Прошкиным по мотивам истории «стояние Зои». Сценарий к фильму написал Юрий Арабов. В фильме снялись Константин Хабенский, Сергей Маковецкий и Полина Кутепова.
В 2015 году вышел трехсерийный телевизионный фильм «Зоя» по пьесе Александра Игнашева «Стояние Зои» (режиссер Алла Коровкина, исполнители главных ролей — актеры самарских театров Анастасия Ермилина, Юрий Машкин, Михаил Акаемов.