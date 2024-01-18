Украински беспилотники впервые долетели до Санкт-Петербурга

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник заявляет, что беспилотник нес на себе около трех килограммов взрывчатки, и с его помощью ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Также, по данным Shot, обломки БПЛА обнаружили на территории «Петербургского нефтеналивного терминала» — одного из крупнейших в России предприятий по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. По информации отраслевой медиа-группы «ПортНьюс», терминал расположен в юго-восточной части Финского залива на площади 37 га. Пропускная способность — 10 млн тонн нефтепродуктов в год.