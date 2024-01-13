Из-за чего загорелся склад Wildberries и как он выглядит после мощного пожара? Подробности ЧП — в одном видео

Утром в субботу, 13 января, под Петербургом загорелся склад маркетплейса Wildberries. По данным МЧС, площадь пожара превысила 70 тысяч квадратных метров, примерная высота огня в пике — 50 метров . По предварительным данным, в момент возгорания там находилось около тысячи человек, о пострадавших пока не сообщается. РИА Новости сообщает, что сотрудники склада эвакуированы. Mash пишет, что помощь медиков никому не понадобилась.