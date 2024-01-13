Из-за чего загорелся склад Wildberries и как он выглядит после мощного пожара? Подробности ЧП — в одном видео

Утром в субботу, 13 января, под Петербургом загорелся склад маркетплейса Wildberries. По данным МЧС, площадь пожара превысила
Как сейчас выглядит склад Wildberries после мощного пожара и из-за чего разгорелось пламя? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.
По информации Telegram-канала Baza, за несколько дней до пожара на складе несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.
По предварительным данным наших коллег из «Фонтанки», возгорание произошло в блоке, где хранится упаковочная пленка, которой оборачивают паллеты с товаром. В этом блоке работали
Огонь было видно даже из иллюминаторов пролетающих мимо самолетов, а густой дым окутал район так, что жители вынуждены уезжать оттуда вместе с животными. Кадры, которые публикуют очевидцы с места событий, выглядят пугающе: наши коллеги из MSK1.RU опубликовали самые впечатляющие из них.