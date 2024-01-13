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Тема дняПожар уничтожает склад Wildberries под Петербургом
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Из-за чего загорелся склад Wildberries и как он выглядит после мощного пожара? Подробности ЧП — в одном видео

Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров

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Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров

Видео: Елена Вахрушева / Городские порталы

Утром в субботу, 13 января, под Петербургом загорелся склад маркетплейса Wildberries. По данным МЧС, площадь пожара превысила 70 тысяч квадратных метров, примерная высота огня в пике — 50 метров. По предварительным данным, в момент возгорания там находилось около тысячи человек, о пострадавших пока не сообщается. РИА Новости сообщает, что сотрудники склада эвакуированы. Mash пишет, что помощь медиков никому не понадобилась.

Как сейчас выглядит склад Wildberries после мощного пожара и из-за чего разгорелось пламя? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

По информации Telegram-канала Baza, за несколько дней до пожара на складе несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

По предварительным данным наших коллег из «Фонтанки», возгорание произошло в блоке, где хранится упаковочная пленка, которой оборачивают паллеты с товаром. В этом блоке работали 350 человек. Их эвакуировали первыми. Когда огонь начал подниматься выше и распространяться, со склада эвакуировали остальных сотрудников. Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек.

Огонь было видно даже из иллюминаторов пролетающих мимо самолетов, а густой дым окутал район так, что жители вынуждены уезжать оттуда вместе с животными. Кадры, которые публикуют очевидцы с места событий, выглядят пугающе: наши коллеги из MSK1.RU опубликовали самые впечатляющие из них.

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