Некоммерческие организации получат 10 млрд рублей из фонда президентских грантов

Победителями первого конкурса, заявки на который принимались осенью прошлого года, стали 1 559 некоммерческих организаций. 458 из них получают поддержку фонда впервые, еще 257 — во второй, 196 — в третий. Всего за 7 лет фонд провел 17 конкурсов для общественных инициатив.