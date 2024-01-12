«Я хочу жить. Я буду». Как в российской глубинке медики спасают сельчан с последней стадией рака

Жить нельзя умереть

У патронажной службы дни расписаны по минутам. В день нашего приезда медики собирались к 75-летнему Виктору Мащенко — провести процедуры и отвезти старика в больницу на откачку жидкости из легких. Недавно он начал оправляться после затяжного курса химиотерапии. Лечение было экстремальным — у Виктора последняя стадия рака, метастазы в органах. А еще — огромное желание жить.

— Он не осознает. Ну и зачем разочаровывать — он встает по утрам с мыслью, что будет жить. Чем сильнее он в это верит, тем дольше у него руки не опускаются, — коротко объяснили медики по пути к Виктору Мащенко. — Психосоматика — сильная вещь.