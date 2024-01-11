Путин рассказал, почему участникам СВО задерживают выплаты: новости спецоперации за 10 января

— Вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Всё финансируется в абсолютно полном объеме. Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев, — отметил Путин. — Нужно понять, где конкретно что происходит.

Президент России пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах проанализировать, где происходят подобные сбои.

Песков оценил прогресс в вопросе мирных переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.