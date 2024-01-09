Киркоров пожертвует гонорар жителям Белгорода: новости СВО за 8 января

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Четыре региона согласились принять детей из Белгородской области

Власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей согласились принять белгородских школьников в детские лагеря на фоне атак на Белгород и область. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов, — написал Гладков. — Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять.

