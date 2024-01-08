«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья»: всё, что известно о скандале с проклятиями от генерала МЧС в Волгограде

— Написали, что банк «Открытие» лоббировал, прокуратура проверку проводила, — говорит Николай Любавин. — Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и всё остальное. Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают.



Как при подготовке публикации, так и уже почти сутки спустя в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области никак не комментируют скандал с речью генерала. Сотрудники пресс-службы просто не отвечают на звонки журналистов, а также игнорируют сообщения в мессенджерах и чатах. Молчат о выступлении в Волгограде и в федеральном ведомстве.