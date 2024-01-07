Единственные в Казахстане сестры-альбиносы покоряют мир своей нетипичной красотой — посмотрите на них

Асель и Камила Калагановы — единственные в Казахстане сестры-альбиносы. Девочки родились с разницей в 12 лет и прославились благодаря необычной внешности. Они похожи на фарфоровых кукол.
Как живется девочкам с такой особенностью — смотрите в видео выше.
Интересно, что у среднего брата Асель и Камилы пигментация не нарушена. Мама девочек говорит, что у нее в роду были альбиносы, поэтому ген мог передаться дочерям.
— Некоторые говорили обидные вещи, поэтому я всегда спрашивала: «Почему именно я? Я не хочу быть альбиносом», — вспоминает свое детство Асель.
Но такая нетипичная красота помогла ей стать моделью. Асель с десяти лет приглашали на съемки, а появление на свет сестры-альбиноса еще больше увеличило ее популярность. Их снимают для журналов, в рекламе и клипах. Если для маленькой Камилы это пока просто забавная игра, то