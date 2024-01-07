«Думала, что это конец»: продавец похудела с 220 кг и стала кормить нуждающихся

У Ксении Поздниковой из Челябинской области четверо детей, но есть десятки других подопечных. Она помогает нуждающимся с лекарствами и одеждой, а раз в неделю кормит людей бесплатными обедами. Уже несколько лет Ксения привозит горячую еду на конечную остановку. Иногда приходит десять человек, а иногда больше 50.
— Семь лет назад я тяжело заболела, вес достиг 220 килограммов. Были проблемы с печенью, предциррозное состояние. Ноги уже отказывали, я лежала несколько месяцев и уже думала, что это конец. Бывший муж принес мне и детям замороженную картошку — и нам пришлось ее есть, — вспоминает Ксения. — Просить о помощи было больше некого. Тогда я поняла, что если выживу, встану на ноги, то буду помогать людям. В первую очередь, продуктами.
Теперь у Ксении свой благотворительный фонд «Пачаха» и благодаря «сарафанному радио» больше возможностей помогать. Как она похудела и как это изменило ее жизнь — смотрите в коротком видео чуть выше.