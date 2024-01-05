Мать продала ее в сексуальное рабство, она попала на панель. Известная художница — о детстве, эпидемии ВИЧ и бордельной выставке

Далее о нелегком пути девушки — от первого лица в материале наших коллег из 93.RU.



О семье Маруси

У меня папа был мажор, потому что бабушка работала в крайисполкоме, а дедушка — почетный профессор, изобретатель. И папа, он такой мажор-вырожденец. Очень часто у людей с сильной карьерой, когда они детям не могут уделить внимание, а могут только откупаться, дети растут вырожденцами, довольно садистичными. Мой отец был одним из таких.



Мама была моложе его почти на 20 лет. Как они познакомились? Он подъехал к ней на роскошной для Советского Союза машине. Спрашивает: «Девушка, вас подвезти?» Она говорит, конечно. Спрашивает: «Что ты будешь есть?» Говорит, икры хочу. Он говорит: «Какой тебе, черной или красной?» Она говорит, и черную, и красную (и это в эпоху тотального дефицита!). Он заехал в крайисполкомовский буфет и набрал черной и красной икры, рябчиков, ананасов, балыков, привез ее домой. И она тут же забеременела.