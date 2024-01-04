Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

Однако есть и другая опасность, о которой надо знать, поскольку речь о смертельной угрозе. Это обратные течения. Для нашей коллеги отпуск чуть не кончился трагедией, когда течение начало относить ее вглубь. Наташа поймала приступ паники и начала тонуть. Спасло ее только умение вовремя собраться. Как раз когда она успокоилась, пришла следующая волна, выкинувшая ее на берег.



— В этот момент нужно успеть выбежать, иначе течение опять подхватит и начнет относить в море. Через несколько дней я опять попала в такой же замес. Эти течения по ногам идут, подхватывают и сносят. Я смекнула, легла на поверхность и расслабилась. Когда оно стихло, я просто начала грести к берегу наискосок и спокойно выплыла, — поделилась нижегородка.

Что касается растительности, то она на острове очень буйная, яркая и разнообразная. Именно на Шри-Ланке Наташе удалось случайно наткнуться на растение, которое она всегда хотела увидеть — мимоза стыдливая. Маленькие листики выглядят максимально сказочно, когда плавно закрываются от прикосновения к ним.

