«Нет повода для пышных торжеств, когда у людей горе». Жители Белгорода рассказали, как встречают Новый год

По его словам, часто звучат слова «будь что будет», потому что прятаться люди устали. Хотя кто-то не отмечает вовсе.



— Из-за вчерашних обстрелов никакого праздника. Это не этично по отношению к семьям пострадавших граждан, — сообщила жительница Белгорода София.

