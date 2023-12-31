«Я бы не хотел возвращаться в семью». Как в детдоме встречают Новый год ребята, переставшие верить в чудо и Деда Мороза

«Я сидел в комнате и никуда не выходил»

На наш разговор о подготовке к Новому году прибежал мальчик в объемной кофте на молнии — зипке — как принято назвать их среди подростков. Это 13-летний Дима. На кофту мальчик надел ветровку с гигантскими логотипом NORTH FACE X SUPREME. На шее — толстая цепь, как принято у реперов.



NORTH FACE — американская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной технологичной горной спортивной одежды. Supreme — американский стритвер-бренд одежды, основанный в Нью-Йорке в апреле 1994 года. В первую очередь бренд ориентирован на культуру скейтбординга, хип-хопа и рок-музыки, но также и в целом на всю молодежную культуру.

Диму в детдоме считают самым спортивным. Он занимается футболом, хоккеем, любит играть в пионербол и лазертаг. Здесь он относительно недавно — с лета 2023 года.



— В детдоме живу чуть больше полугода. Сначала стеснялся. Сидел в комнате и никуда не выходил, даже на улицу. Спустя время привык и начал знакомиться с ребятами, — поделился мальчик.

