Но было и хорошее: семь самых добрых новостей 2023 года

Победительница обошла в финале конкурса 120 конкуренток из разных стран. Елена Максимова призналась, что конкуренция была действительно жесткой и каждая участница могла победить.



— Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу, — поделилась Елена.



Красотка из Удмуртии стала первой российской девушкой, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная». Сейчас она живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей.

