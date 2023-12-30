Но было и хорошее: семь самых добрых новостей 2023 года

Перед Новым годом принято вспоминать самое хорошее, что случилось в уходящем году. Мы нашли семь самых добрых событий: худеющие коты, спасенные медведи и киберспортивные победы — это те новости, которые доказывают, что в уходящем году хватало добра.
В Московском зоопарке впервые родила панда
30 августа в Московском зоопарке родилась малышка панда. Для России это историческое событие — детеныш появился первый раз в истории страны.
Родители малыша, Жуи и Диндин, приехали в Москву из Китая в 2019 году — они стали подарком в честь
Сейчас зверьку выбирают имя всей страной. По китайской традиции пандам дают имя на 100 день после рождения. В конкурсе имен лидируют Катюша, Мо Мо и Маша.
Девушка из России стала главной красоткой во Вселенной
5 февраля в Болгарии завершился конкурс «Миссис Вселенная». Победительницей стала
Победительница обошла в финале конкурса 120 конкуренток из разных стран. Елена Максимова призналась, что конкуренция была действительно жесткой и каждая участница могла победить.
— Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу, — поделилась Елена.
Красотка из Удмуртии стала первой российской девушкой, победившей в конкурсе «Миссис Вселенная». Сейчас она живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей.
Первые беспилотные грузовики проехали из Петербурга в Москву
В июне в России впервые запустили беспилотные КАМАЗы. Грузовики без водителей проехали по трассе
Сейчас полноценно использовать беспилотные грузовики не позволяет недоверие людей к машинам без водителей и закон, считает генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
— Нужно формировать юридическую и нормативную базы под возникновение этой отрасли с точки зрения ответственности, стандартов безопасности. В этом направлении ведется большая работа, — отметил Сергей Когогин.
В Минпромторге уверены, что запустить беспилотные грузовики на постоянной основе получится уже в 2025 году.
Российские киберспортсмены второй раз стали чемпионами мира
Киберспортсмены Team Spirit выиграли чемпионат мира по
— Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. Сначала были неудачи и трудности, но мы не сдавались. Каждая победа и даже каждое поражение учили нас, — написали участники в соцсетях.
В 2021 году Team Spirit уже брали первое место на турнире — тогда победу отметил президент России Владимир Путин.
— Поздравляю вас с заслуженной победой на The
В Иркутске спасли малыша-медведя
8 мая неподалеку от речки Урунтин к отдыхающим людям вышел маленький медвежонок. Первой дикого зверька нашла лабрадор Эльза — собака почуяла, что в кустах кто-то есть.
Собравшиеся люди подумали, что перед ними больной енот, ведь медвежонок очень сильно исхудал. Стало понятно, что малыш остался сиротой, неподалеку от реки находятся охотничьи угодья, где разрешено отстреливать медведей. Позже ветеринар пришел к выводу, что малыш оставался один примерно неделю.
Медвежонка в коробке привезли в Иркутск. Осмотр показал, что истощенному малышу три месяца — его вес оказался в три раза меньше, чем положено.
Сейчас медвежонок живет в иркутской зоогалерее. Сотрудники говорят, что зверек растет и набирает вес, возвращается в «состояние нормального активного ребенка».
Впервые в космосе сняли художественный фильм
На борту МКС сняли художественный фильм «Вызов». Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели в космосе 12 дней. В итоге в картину вошли 40 минут, снятых в невесомости.
Мнения зрителей о качестве картины разделились. Но несмотря на то, понравился ли вам «Вызов» или нет, это уникальный эксперимент, который войдет в историю кинематографа.
Кот-спасатель Беляш похудел и вернулся к работе
В начале августа Россию облетела новость про кота по кличке Беляш, который работает в аварийно-спасательной службе Вологды — его берут на профилактические мероприятия в школах и детских садах. Однако из-за лишнего веса сотрудники отстранили его от работы.
Спасатели посадили Беляша на специальную диету и купили ему игрушки — с котиком надо было играть, чтобы растрясти жир. Но во время диеты кот съел что-то не то и заболел — тогда один из сотрудников забрал его к себе домой, где продолжил следить за его рационом.
За полтора месяца Беляш похудел на полтора килограмма и теперь весит 5,5 килограмма. Котика вернули в здание аварийно-спасательной службы, где он сразу же побежал на любимый диван.
Было, конечно, в этом году и много других новостей. И если вы думаете, что помните их все, попробуйте ответить на вопросы нашего теста, где мы прошлись по главным событиям года.