Замерзнет вся страна? Какая погода будет в России на новогодние каникулы

В новогодние праздники по всей стране пройдутся зимние морозы — резкое похолодание в начале января ожидается на всей территории России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на следующей неделе.
Метеоролог заявил, что из-за холодных воздушных масс из арктических регионов, похолодания стоит ждать жителям европейской части России.
— В северной половине европейской части России будет сильнейшее понижение температуры: в Ленинградской области температура опустится до
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Похолодание ждет и москвичей — температура начнет понижаться в канун Нового года.
— Утром 31 декабря в Москве будет 0 градусов. В полночь температура достигнет
Резкое похолодание до -25 градусов также ожидается на Волге, в Нижнем Новгороде и в Пермском крае.
Роман Вильфанд предупредил жителей Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей: в праздники в этих регионах ожидаются тяжелые погодные условия.
— В первые праздничные дни ночные температуры будут
В Якутии и Магаданской области ожидаются «суперсибирские морозы» — в новогоднюю ночь столбик термометра покажет