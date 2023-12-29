Потери 2023-го: 20 знаменитостей, которые умерли в этом году

Перед тем как войти в новый, 2024 год, мы решили вспомнить о потерях 2023-го. Из жизни ушли многие известные режиссеры, музыканты, артисты. Давайте вспомним тех, кого забрал у нас уходящий год.
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев — один из самых знаменитых советских модельеров. В его платьях ходили советские актрисы первой величины, а переосмысление народной тематики в нарядах кутюрье получило признание во всем мире.
Благодаря Вячеславу Зайцеву о высокой моде в СССР заговорили во Франции. В 1982 году он основал собственный модный дом, а в 1988 году модельер впервые представил свою коллекцию в Париже.
Последние годы жизни Вячеслав Зайцев страдал от болезни Паркинсона, из-за которой с трудом передвигался. 30 апреля знаменитый модельер умер на
Леонид Володарский
Вы могли не знать имя Леонида Володарского, но его голос слышали все россияне, заставшие появление VHS-кассет. Именно с его переводом миллионы человек впервые посмотрели «Звездные войны» (6+), «Безумного Макса» (16+) и «Терминатора» (16+), переведенного Володарским как «Киборг-убийца».
Всего Леонид Володарский за 30 лет практики озвучил более 5000 картин. Помимо фильмов он также переводил и книги. Володарский был одним из первых, кто адаптировал для российского читателя романы Стивена Кинга.
С 2014 года Леонид Володарский работал ведущим на радиостанции «Говорит Москва». 8 августа
Наталья Богомолова
Наталья Богомолова — художник-мультипликатор, лицо советской анимации. Из-под ее руки вышли «Винни Пух» (0+), «Котенок по имени Гав» (0+), «Каникулы в Простоквашино» (0+), «Жил-был пес» (0+) и многие другие легендарные мультики.
Всего в фильмографии Натальи Богомоловой более 200 мультфильмов. 6 декабря художницы, подарившей нам детство, не стало.
Евгений Пригожин
По жизни Евгения Пригожина можно снять отличный байопик, наполненный драмой и криминалом. В юном возрасте будущий бизнесмен получил срок за «кражу», в 1990-х годах начал торговать хот-догами на улице, затем — открыл сеть магазинов «Контраст».
В 1995 году Пригожин начал свою карьеру ресторатора, а в 2001 году к нему в заведение пришли Владимир Путин и Джордж Буш. После того как бизнесмен лично вынес президенту еду, его стали называть «поваром Путина».
Но в последние годы Евгений Пригожин запомнился как глава ЧВК «Вагнер». «Музыканты» активно участвовали в СВО, пока 23 июня не случился мятеж и колонны «вагнеровцев» не поехали на Москву.
Всего через два месяца после мятежа, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился под Тверью.
Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов навсегда войдет в историю благодаря таким песням, как «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», Беловежская пуща». Его стихи со сцены исполняли Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. Именно его песней «Москва, до свиданья» завершалась московская Олимпиада в 1980 году. Поэт умер в ночь на 17 сентября на 95-м году жизни.
Геннадий Гладков
Российский композитор Геннадий Гладков запомнился миллионам слушателей музыкой из «Бременских музыкантов» (0+), «Малыша и Карлсона» (0+), «Джентльменов удачи» (6+) и других картин. За свою жизнь композитор успел написать музыку к более чем 100 фильмам, спектаклям и мультфильмам. Последней работой Гладкова стало музыкальное сопровождение картины Василия Ливанова «Медный всадник России» (12+).
О смерти Геннадия Гладкова стало известно 16 октября. Композитор ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Глеб Панфилов и Инна Чурикова
Режиссер Глеб Панфилов снял больше двух десятков фильмов. Он автор таких картин, как «В огне брода нет» (12+), «В круге первом» (12+), «Васса» (0+), «Тема» (0+). Во время съемок фильма «Начало» (12+) Глеб Панфилов влюбился и женился на актрисе Инне Чуриковой, исполнявшей в картине главную роль. С тех пор она была музой режиссера и любовью всей его жизни.
В 1986 году Глеб Панфилов дебютировал как театральный режиссер, поставив «Гамлета» в театре «Ленком». Гертруду играла Инна Чурикова. 14 января после продолжительной болезни скончалась Инна Чурикова. Через семь месяцев, 26 августа, ушел из жизни ее муж, Глеб Панфилов.
Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин начал свою карьеру во второй половине 1980-х годов — тогда он работал в Центральном проектно-конструкторском бюро. В 1987 году Юдашкин представил дебютную коллекцию «Русь изначальная», а в 1989 году создал собственную фирму «Вали-Мода». В это же время модельер начал работать с первыми лицами эстрады — Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
В 1991 году Валентин Юдашкин провел показ коллекции «Фаберже» на Неделе высокой моды в Париже, после чего стал одним из главных модельеров России. Помимо работы над модными коллекциями он также разрабатывал одежду для российских спортсменов и военных.
2 мая Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией.
Вячеслав Назарук
Мультипликатор Вячеслав Назарук создал легендарные образы персонажей советских мультфильмов. Благодаря ему целое поколение детей выросло на историях о коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте.
Помимо мультфильмов Вячеслав Назарук писал картины, посвященные важным историческим событиям: Крещению Руси, Куликовской битве, Ледовому побоищу.
Художник-постановщик ушел из жизни 29 января.
Мэттью Перри
Благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (16+) Мэттью Пэрри получил всемирную славу. За 10 сезонов шоу актер стал настоящим другом всем зрителям.
На протяжении многих лет актер боролся с алкоголизмом и наркозависимостью. Из-за опиатов в 2018 году у актера случился разрыв толстой кишки, что едва не стоило ему жизни. В октябре 2022 года вышла книга Мэтью Пэрри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» о его борьбе с зависимостями.
28 октября актера обнаружили мертвым в джакузи. 15 декабря стало известно, что Перри умер из-за «острого воздействия кетамина».
Анфиса Резцова
В этом году ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Спортсменка стала чемпионом Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам, золотой медалисткой в биатлонном спринте на Олимпиаде 1992 года, а также завоевала первое место в биатлонной эстафете на Олимпиаде 1994 года.
Также Анфиса Резцова была трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам. Спортсменка умерла 19 октября на 59-м году жизни.
Сергей Колесников
Актер и телеведущий Сергей Колесников получил широкую популярность благодаря программе «Фазенда» (6+), которую он вел с 2006 по 2012 год. Многим фанатам бондианы знаком его голос — Колесников дублировал современную версию Джеймса Бонда.
Сергей Колесников также работал во МХАТ им. М. Горького и МХТ им. Чехова и снимался в таких фильмах, как «Петербургские тайны» (18+), «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+), «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (18+) и «Сердце Пармы» (16+).
Актер и телеведущий скончался 29 апреля, ему было 68 лет.
Джефф Бек
В этом году ушел из жизни один из главных гитаристов-виртуозов современности Джефф Бек. Музыкант из Лондона семь раз получал статуэтку «Грэмми», а журнал Rolling Stone называл его «гитарным богом».
Больше всего музыкант известен как гитарист Yardbirds, где он заменил Эрика Клэптона. Также на счету Джеффа Бека четыре сольных альбома. Музыкант умер 10 января от бактериального менингита.
Марк Марголис
Американский актер Марк Марголис знаком российскому зрителю в первую очередь по роли Гектора Саламанка в сериалах «Во все тяжкие» (18+) и «Лучше звоните Солу» (16+). За роль наркобарона его даже номинировали на «Эмми».
Также на счету актера десятки фильмов и сериалах. Он снимался в «Санта-Барбаре», «Эйс Вентуре» (12+), «Лице со шрамом» (18+), и многих других. Марк Марголис был одним из любимых актеров Дарена Аронофски. Он снимался в шести картинах режиссера.
Актер умер в возрасте 83 лет после непродолжительной болезни.
Тото Кутуньо
Итальянский певец Тото Кутуньо прославился в России благодаря своей песне L’italiano. Во всем мире существует более 200 версий этой композиции.
Тото Кутуньо выступал на сцене вместе с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Ricchi e Poveri. Также музыкант победил на «Евровидении-1990» в Загребе. По всему миру продано более 100 миллионов пластинок Кутуньо.
Певец умер на 81-м году жизни после долгой болезни. Последние 11 лет он страдал от рака.
Генри Киссинджер
В этом году умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик дожил до
Также Киссинджер заключил Парижское соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме — за это он получил Нобелевскую премию мира. До конца жизни его считали влиятельным политиком.
Дмитрий Красилов
Танцора Дмитрия Красилова многие запомнили по прозвищу Пухляш. Он прославился после появления в клипе Little Big на песню UNO.
Шоумен также участвовал в кастинге «Танцев» и работал соведущим на кулинарном шоу «Битва шефов» (16+). С начала 2023 года Дмитрий Красилов начал сольную музыкальную карьеру под псевдонимом KrasiLOVE. 18 декабря
Валерий Фомин
Режиссер и художник-мультипликатор Валерий Фомин начал карьеру в 1965 году, сразу после окончания живописно-педагогического отделения в училище. Наиболее известные его работы — картины «Про Веру и Анфису» (6+), «Буренушка» (6+) и «Травяная западенка» (12+). 25 апреля Валерий Фомин умер в возрасте 84 лет от болезни сердца.
Владимир Строчков
Московский поэт Владимир Строчков писал стихи всю сознательную жизнь. В конце 1980-х годов он стал одним из лидеров столичного клуба «Поэзия». За свою жизнь поэт выпустил девять книг, его стихи переводились на семь языков. Владимир Строчков умер 13 декабря, ему было 77 лет.