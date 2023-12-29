Потери 2023-го: 20 знаменитостей, которые умерли в этом году

Благодаря Вячеславу Зайцеву о высокой моде в СССР заговорили во Франции. В 1982 году он основал собственный модный дом, а в 1988 году модельер впервые представил свою коллекцию в Париже.



Последние годы жизни Вячеслав Зайцев страдал от болезни Паркинсона, из-за которой с трудом передвигался. 30 апреля знаменитый модельер умер на 86-м году жизни.



Леонид Володарский

Вы могли не знать имя Леонида Володарского, но его голос слышали все россияне, заставшие появление VHS-кассет. Именно с его переводом миллионы человек впервые посмотрели «Звездные войны» (6+), «Безумного Макса» (16+) и «Терминатора» (16+), переведенного Володарским как «Киборг-убийца».