«Филя может себе позволить купить елку за миллион». Звёзды эстрады, театра и кино — о новогодних деревьях и ценах на них

Экс-солист «На-На» Павел Соколов: «Вполне возможно, что Киркоров купил елку за миллион»

— Я очень люблю живую елку, но мы покупаем ее изредка. Зато у нас всегда в Новый год есть дома живые ветки ели. В этом году решили сэкономить — поставим в квартире небольшую искусственную елку. Нарядим ее старыми игрушками и докупим новые. И я очень люблю гирлянды, чтобы всё горело и мигало. Свою елку я покупал тысяч за 50. Считаю, это максимум, сколько можно за нее заплатить. Даже дороговато.

Что касается елки за миллион, которую приобрел Филипп Киркоров, можно подумать, что это «мулька». Хотя… Я хорошо знаю Филиппа, в курсе, что он обожает презентовать подарки и любит тратиться на праздники. Это его конек. Так что, вполне возможно, что Филя купил елку за миллион. Может себе это позволить.