«Филя может себе позволить купить елку за миллион». Звёзды эстрады, театра и кино — о новогодних деревьях и ценах на них

До Нового года остаются считаные дни. Кто-то елку уже купил, кто-то собирается, а кто-то достает из кладовки искусственную. Kорреспондент MSK1.RU узнала у артистов, какое значение они придают этой теме, какие деньги готовы потратить на праздничное украшение дома и стоит ли приобретать
Певец Прохор Шаляпин: «Чем ярче елка, тем круче год»
— Я только за живую елку. На мой взгляд, есть елки и недорогие. Даже самую высокую можно купить тысяч за 15, 20, 25. Я приобрел за 25 — очень хорошую, двухметровую. О каких-то елках по запредельным ценам за миллионы речи, конечно, не веду. Можно взять елку и подешевле. Важно просто красиво ее нарядить. Игрушки у меня есть. Может, какие-то еще докуплю. Украшать буду обязательно. Есть такой обряд — чем ярче и краше ваша елка, неважно, какого она размера, тем круче будет год.
Экс-солист «На-На» Павел Соколов: «Вполне возможно, что Киркоров купил елку за миллион»
— Я очень люблю живую елку, но мы покупаем ее изредка. Зато у нас всегда в Новый год есть дома живые ветки ели. В этом году решили сэкономить — поставим в квартире небольшую искусственную елку. Нарядим ее старыми игрушками и докупим новые. И я очень люблю гирлянды, чтобы всё горело и мигало. Свою елку я покупал тысяч за 50. Считаю, это максимум, сколько можно за нее заплатить. Даже дороговато.
Что касается елки за миллион, которую приобрел Филипп Киркоров, можно подумать, что это «мулька». Хотя… Я хорошо знаю Филиппа, в курсе, что он обожает презентовать подарки и любит тратиться на праздники. Это его конек. Так что, вполне возможно, что Филя купил елку за миллион. Может себе это позволить.
Певец Авраам Руссо: «Жена отдала за елку
$ 6000»
— Я покупаю обычно искусственные елки, но они такого замечательного качества, что со стороны кажется, будто живые. Как правило, в нашем доме всегда стоит несколько елок, все они разного размера и цвета, мы их расставляем по разным комнатам. В этом году купил елку огромную —
Наряжаю елку сам вместе с женой и дочерьми, а иногда приглашаю компанию, которая помогает наводить красоту. Обычно украшаем абсолютно разными игрушками и их много. И, конечно, кладем под елку подарки для детей якобы от Деда Мороза.
Сами елки покупает супруга. Насколько я знаю, одну из них с эффектом снега она приобрела примерно за
Актриса Юлия Такшина: «Покупать елку за миллион — глупо»
— Я очень люблю запах живой елки. Но в прошлом году мне предложили купить шикарную искусственную елку — она словно вся в снегу. Стояла она у нас в квартире, а потом уехала в загородный дом, где у меня сейчас идет стройка. Не хочется вести ее обратно в квартиру. В этом году буду опять покупать елку натуральную, но небольшую — метра 1,5. В последнее время украшаю ее сама. Сыновей привлекаю, но им через пять минут становится неинтересно.
Иногда у меня возникает настроение купить игрушки новые, но в основном из года в год вешаю на елку старые советские. И я очень люблю гирлянды. Обожаю, когда всё светится. Это создает новогоднее настроение. А мишура мне кажется некрасивой.
Если же у человека есть миллион рублей, как у Филиппа Киркорова, чтобы его потратить на елку, то ради бога, но я считаю, что это, конечно, глупо.
Режиссер Андрей Житинкин: «Частенько елки звездам ставят спонсоры»
— У меня с детства песенка в голове «В лесу родилась елочка…» Я против того, чтобы елки рубили. Это ужасно. Всегда наряжаю елку живую, которая растет у меня на даче или у родителей. Это уже традиция. И мы всегда после поздравлений президента выбегаем во двор и водим вокруг елки хороводы. Это такие актерские игры. Домашнюю маленькую елку я украшаю всегда довоенными игрушками. Они у меня сохранились от бабушки и дедушки. Есть, например, из ваты лыжники и попугайчики, разные Деды Морозы.
Новогодние игрушки советский времен я реставрирую, подкрашиваю, а уличную елку обычно украшаю яркими крупными шарами. Как правило, они одного цвета, и мне важно, чтобы их было немного. И еще мне нравится, когда на шары и елку падает снег.
А когда звёзды покупают елки за бешеные деньги, я считаю, что это показуха, которую я ненавижу. Порой эти елки уже и не елки вовсе, а какие-то дома, вокруг которых и хоровод-то не поводишь, не пройдешь. Звёзды шоу-бизнеса приобретают такие елки для того, чтобы их сняли для глянцевых журналов, для пиара. Самое ужасное, что они их ставят, фотографируются, а потом улетают в теплые страны. Сидят в Майями и пьют коктейли. Ни черта они не водят хороводы и не встречают Новый год рядом с этими дорогущими елками.
Открою вам тайну. Частенько огромные елки ставят им спонсоры. Идет игра — у кого круче продюсер и спонсор, кто найдет более дорогой глянец.
Актриса, певица и модель Анна Калашникова: «Елка обошлась мне в
250 тысяч рублей»
— Я обожаю, когда дома гостит елка. Каждый год стараюсь ее активно украшать. Я живу в нескольких местах — у меня есть квартиры и загородный дом, где у нас растут ели. Более того, на веранде стоит большая живая ель. Тоже ее украшаем. И еще есть елка в гостиной, но уже искусственная. Живая осыпается, и ее долго убирать. Плюс ребенок подходит и иголки грызет. Были разные прецеденты.
Каждый год я стараюсь украшать елку по-особенному в стиле домашнего декора и атрибута года. В этом году она у меня «заснеженная», наряжена в бело-розовой цветовой гамме и серебристыми игрушками.
Я купила очень красивую большую елку высотой два с лишним метра. Вместе с игрушками и декором она обошлась почти в
Любую елку можно украсить подделками, сделанными своими руками. Например, из цветной бумаги или дождика. На мой взгляд, из-за санкций и курса валюты елочные игрушки в этом году стали очень дорогими. И выбор очень плохой. Его практически нет.
Поэтому мне пришлось поискать и заказать всё в определенной компании. И только одна единственная елка понравилась в интернете. Елки бывают разные и необязательно покупать дорогую. И бюджетная может порадовать вас и ваших детей. Филипп Киркоров заморочился. Он — король. Хочет, чтобы было красиво. И я заморочилась. Стремилась к тому, чтобы всё было в определенной гамме. Это нормально.
Как только в доме появилась елка, все ее близкие стали утром и вечером возле нее собираться, как бы ни были загружены. Общаемся, поем песни. Елка тянет как магнит. Мы — взрослые, но в глубине души словно дети. И вообще по психологии правильно уметь сохранить в себе ребенка. Всю жизнь надо радоваться всему, в том числе и елкам.
Ранее мы рассказывали, сколько можно заработать на елочных игрушках из СССР и кто выступит на Новый год по ТВ.
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