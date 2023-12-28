Не может пройти в двери: как живет девушка с самыми длинными ногами (ее рост — 208 см)

20-летняя Маки Каррин — обладательница самых длинных ног среди женщин в мире. Такой титул дали ей в комитете Книги рекордов Гиннеса в
Родители девушки довольно высокие, но она переросла всех родственников. То, что она исключительная, Маки поняла в 2018 году, когда в магазине не смогла подобрать себе одежду — все брюки и легинсы были коротки.
— Есть некоторые преимущества в том, чтобы быть высоким, — говорит Маки. — Когда тебе надо найти друзей в толпе, ты просто оглядываешь всех и такой: «Вот они!»
Со своей особенностью, Маки не только сложно подобрать одежду, стандартные кровати для девушки коротки, она не может пройти в двери, не наклоняясь, а самая большая боль — авто и самолеты. В некоторые легковые машины Маки просто не может уместиться.
Как сложилась жизнь девушки после признания ее рекордсменкой — смотрите в видео выше.