Не может пройти в двери: как живет девушка с самыми длинными ногами (ее рост — 208 см)

Родители девушки довольно высокие, но она переросла всех родственников. То, что она исключительная, Маки поняла в 2018 году, когда в магазине не смогла подобрать себе одежду — все брюки и легинсы были коротки.



— Есть некоторые преимущества в том, чтобы быть высоким, — говорит Маки. — Когда тебе надо найти друзей в толпе, ты просто оглядываешь всех и такой: «Вот они!»

