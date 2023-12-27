От мастера маникюра до скандальной телеведущей, задолжавшей 137 миллионов. Как менялись образы Насти Ивлеевой до голой вечеринки: фото

Продолжает разгораться скандал вокруг голой вечеринки Насти Ивлеевой. Все, кто в ней успел засветиться, слезно просят прощения у всей страны, в том числе сама блогер, которая умоляет дать ей второй шанс. Между тем Настю Ивлееву, как сообщает SHOT, подозревают в укрытии налогов на сумму
Тем не менее Настя Ивлеева — одна из самых популярных блогеров и телеведущих в России. Она снимала скетчи в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров, и была одной из ведущих шоу «Орел и решка». В этом материале совместно с Geometria.ru, запустившим сервис «Найди себя» (с его помощью можно по загруженной фотографии найти себя или друзей среди миллионов архивов), наши коллеги из MSK.RU показывают, как менялись образы звезды.
Родилась Ивлеева 8 марта 1991 года в Ленинградской области. Детство она провела там, а затем поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет рекламы и связей с общественностью. В это время она начала работать: была мастером маникюра, а в 21 год устроилась хостес в ночной клуб.
В 2013 Ивлеева завела свой блог в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Через какое-то время начала выкладывать короткие скетчи на жизненные женские темы. Сейчас в аккаунте с этими скетчами уже более
В 2015-м Настя Ивлеева переехала в Москву. Нужно было где-то зарабатывать деньги, поэтому девушка снова устроилась хостес, на этот раз в ресторан. Настя Ивлеева начала понимать, что хочет стать телеведущей. И поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ».
Уже через год Настя засветилась и на телевидении. Вместе с другим блогером Эльдаром Джараховым она стала вести шоу «Можно всё» на канале «Ю». А весной
В 2019 году Ивлеева вернулась в «Орел и решку». Попасть во второй раз в шоу ей помогли многочисленные комментарии на «Пятнице!»
Помимо «Орла и решки», Ивлеева вела музыкальные премии, например «Премию МУЗ-ТВ — 2018» вместе с Лерой Кудрявцевой. Также звезда снималась в журнале Maxim, становилась героиней обложки Cosmopolitan, Glamour и Playboy.
После переезда в Москву Настя встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, познакомилась пара еще в 2011 году. В 2017 году Настя и Арсений расстались.
Самым известным партнером ведущей был известный рэпер Элджей. Пара начала встречаться в
В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила голую вечеринку в столичном клубе Mutabor. На тусовку пришло множество звезд, а сама блогерша пришла туда в прозрачном черном платье и бриллиантовых стрингах за
Ранее мы уже показывали, как менялись образы Ольги Бузовой, Ксении Собчак, Валерия Меладзе и других российских звезд. Мы собираем все фото в отдельный сюжет.