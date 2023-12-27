От мастера маникюра до скандальной телеведущей, задолжавшей 137 миллионов. Как менялись образы Насти Ивлеевой до голой вечеринки: фото

Продолжает разгораться скандал вокруг голой вечеринки Насти Ивлеевой. Все, кто в ней успел засветиться, слезно просят прощения у всей страны, в том числе сама блогер, которая умоляет дать ей второй шанс. Между тем Настю Ивлееву, как сообщает SHOT, подозревают в укрытии налогов на сумму 137 млн рублей. Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Как бы то ни было, сегодня она самая обсуждаемая персона. Хотя, возможно, она не о такой славе мечтала.