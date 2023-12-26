«Улучшения начнутся уже к концу года». Бывший кремлевский астролог — о том, что ждет страну в 2024 году

А интерес к астрологии был большой — самый авторитетный в Советском Союзе астролог Сергей Александрович Вронский читал даже курс лекций для сотрудников КГБ. Я очень хотел у него учиться, но мой товарищ передал его отказ — органы запретили ему учить евреев. Так что астрологию в СССР не запрещали, но пристально за ней наблюдали.



— А сейчас запрет астрологии возможен — на днях Академия Наук выпустила меморандум, где назвала астрологию лженаукой. Как вы относитесь к этому заявлению?



— К счастью, не вся Академия Наук, а лишь комиссия при ней, которая почти 20 лет занимается «изучением» астрологии. А чтобы получать финансирование своей деятельности, им нужно выдавать какие-то результаты. Меморандум — это в очередной раз переписанные аргументы из книги астронома Владимира Сурдина, который входит в эту комиссию. Все приведенные примеры — такие же устаревшие, взятые из модных журналов, которые давным-давно опровергли, я, например, успел уже книгу издать «Аргументы против астрологии — почему они не работают». Если вы ученые, так проведите исследования, поставьте опыты, докажите свою точку зрения... Удивительно, что за бюджетные деньги люди занимаются такой ерундой.

