«Улучшения начнутся уже к концу года». Бывший кремлевский астролог — о том, что ждет страну в 2024 году

Всерьез заниматься астрологией математик Михаил Левин начал еще в советское время, в восьмидесятые он давал советы председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову, позже — президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Но в последнее время держится от политиков в стороне. Об этом он рассказал журналисту MSK1.RU, а еще объяснил, каким будет Новый, 2024 год.
Ельцин слушал, но делал всё по-своему
— Мы с коллегой в очередной раз давали рекомендации Борису Николаевичу в 1994 году. И один день выделили особо, как наиболее неблагоприятный, и посоветовали ни в коем случае не принимать важных решений. А вскоре узнали, что именно в этот день Ельцин подписал указ «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». Неудивительно, что первая чеченская война стала трагедией для обеих сторон. И я понял, что нет никакого смысла давать рекомендации человеку, который к ним не прислушивается.
— Так поступал только Борис Николаевич или другие политики тоже?
— Мой коллега, астролог Кэмпион, долгое время работавший с Маргарет Тэтчер, отмечал, что подобная самоуверенность присуща в целом европейской политической верхушке, в отличие от восточных правителей, которые стараются принять во внимание все факторы. Европейские руководители больше исходят из того, что всё решают деньги и власть. А, например, в Индии, как только человек начинает занимать высокую должность, он обязательно обращается за советом к астрологу — с тем, кто принимает решения, исходя только из собственных соображений, никто работать не будет.
— А нынешнее руководство нашей страны пользуется советами астрологов?
— Мне кажется, что для нынешней власти не имеет значения, какая теория лежит в основе метода, как он называется, главное — можно ли воспользоваться его результатами, работает он, «стреляет» или нет. Поэтому не удивлюсь, если в органах госбезопасности до сих пор работает отдел, который «курирует» астрологию. А по некоторым косвенным данным, он-таки существует.
Борьба с астрологией — способ выбить бюджет
— Михаил Борисович, а вас «курировали» органы госбезопасности?
— Конечно, как и всех, кто в СССР занимался астрологией. Несколько раз вызывали на беседы, пытаясь понять, что мы из себя представляем. Интерес к Востоку начался в нашей стране в
А интерес к астрологии был большой — самый авторитетный в Советском Союзе астролог Сергей Александрович Вронский читал даже курс лекций для сотрудников КГБ. Я очень хотел у него учиться, но мой товарищ передал его отказ — органы запретили ему учить евреев. Так что астрологию в СССР не запрещали, но пристально за ней наблюдали.
— А сейчас запрет астрологии возможен — на днях Академия Наук выпустила меморандум, где назвала астрологию лженаукой. Как вы относитесь к этому заявлению?
— К счастью, не вся Академия Наук, а лишь комиссия при ней, которая почти 20 лет занимается «изучением» астрологии. А чтобы получать финансирование своей деятельности, им нужно выдавать какие-то результаты. Меморандум — это в очередной раз переписанные аргументы из книги астронома Владимира Сурдина, который входит в эту комиссию. Все приведенные примеры — такие же устаревшие, взятые из модных журналов, которые давным-давно опровергли, я, например, успел уже книгу издать «Аргументы против астрологии — почему они не работают». Если вы ученые, так проведите исследования, поставьте опыты, докажите свою точку зрения... Удивительно, что за бюджетные деньги люди занимаются такой ерундой.
Военный конфликт в следующем году не завершится?
— Так что же нам обещают звезды в 2024 году? Жить станет легче?
— Если сложить все цифры, обозначающие наступающий год, получится число восемь. Восьмерка — это не завершение, восьмерка экзаменует, меняет структуру и политическую, и социальную. Так что Новый год — это год больших перемен.
Планеты, которые будут влиять на события в 2024 году, — это Сатурн и Венера. Сатурн проверяет на прочность, поэтому год нас ждет довольно жесткий. Но Венера смягчит влияние Сатурна. Но, несмотря на все сложности, с 2024 года начинаются перемены мирового порядка, которые пойдут по пути гармонизации.
— Наступит ли в этом году мир?
— Если судить по звездам, то вооруженный конфликт продлится до 2026 года. Сама эта ситуация была предопределена, но время начала специальной военной операции, с точки зрения астрологии, было выбрано неудачное. Что же касается ее завершения, то в итоге Россия не проиграет, а Украина потеряет часть территорий.
— А Зеленый Дракон — хороший зверь?
— Зеленый Дракон соединяет энергии неба и земли, это творческое и позитивное существо. Его год начнется в новолуние 10 февраля и будет годом перемен к лучшему, во всяком случае, в личной жизни. Это будет год порядка и любви.
К концу года мы увидим улучшение и политической, и экономической ситуации в стране. А глобальные перспективы России прекрасные, причем не такие уж и далекие, даже я успею застать кусочек.
Ранее мы поговорили с ученым и психологом о том, работает ли на самом деле астрология и почему люди верят в гороскопы.