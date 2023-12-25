Сколько зарабатывают авторы «ВКонтакте» и кому донатят чаще: соцсеть подвела итоги года

Заработок авторов во «ВКонтакте» с помощью официальных инструментов монетизации в 2023 году вырос на 37%. Как сообщает пресс-служба соцсети, за год количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в два раза, а число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%.
— Самыми привлекательными тематиками для донов оказались: дети и родители, творчество, приложения и игры, k-pop, — сообщили в пресс-службе. — За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 миллионов рублей.
В общей сложности с помощью всех инструментов монетизации авторы заработали за год 5,5 миллиарда рублей.