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Сколько зарабатывают авторы «ВКонтакте» и кому донатят чаще: соцсеть подвела итоги года

Самыми привлекательными темами стали манга, аниме и k-pop

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Пользователи «ВКонтакте» стали чаще донатить авторам

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Заработок авторов во «ВКонтакте» с помощью официальных инструментов монетизации в 2023 году вырос на 37%. Как сообщает пресс-служба соцсети, за год количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в два раза, а число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%.

— Самыми привлекательными тематиками для донов оказались: дети и родители, творчество, приложения и игры, k-pop, — сообщили в пресс-службе. — За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 миллионов рублей.

В общей сложности с помощью всех инструментов монетизации авторы заработали за год 5,5 миллиарда рублей.

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