Тихо загибаются: репортаж из села самоубийц, на которое «наложили проклятие Иуды»

Вдовы Буганака

Со съемочной группой в Буганак приезжали братья-медиумы Александр и Олег Шепс, а также колдунья Марьяна Романова (сама себя она называет черным шаманом и магом). По сюжету, их позвали сами сельчане, якобы обратив внимание, что в селе происходит слишком много самоубийств — чуть ли не с каждого двора по покойнику уже вынесли. Встречала экстрасенсов группа местных женщин, одна из которых рассказала, что и сама чуть было не стала жертвой полтергейста, когда зацепилась за веревку, спускаясь с печки.



Александр Шепс заявил, что действительно чувствует в Буганаке присутствие злых сил и даже видит призрак одного из самоубийц среди толпы собравшихся. Он выделил одну женщину, рассказав, что знает о ее тоже покончившем с собой дяде, и в точности его описав. По его словам, на село наложено страшное проклятие Иуды, которое грозит вымиранием. Едва он это сказал, прозвучал раскат грома. У-у-у…

