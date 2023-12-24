Диме Билану исполнилось 42. Почему одинок певец, появление которого на корпоративе стоит 4,3 миллиона?

Недавно Дима Билан рассказал, что купил квартиру с видом на Красную площадь. Судя по всему, финансовых проблем у певца, которому 24 декабря исполнилось 42 года, нет. Его карьера сложилась весьма успешно, чего не скажешь о личной жизни. Самые длительные отношения Билана длились 4 года. Да и в них верят не все.

