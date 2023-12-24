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Диме Билану исполнилось 42. Почему одинок певец, появление которого на корпоративе стоит 4,3 миллиона?

Победа на Евровидении, алкоголь и неудавшиеся отношения — вспоминаем основные вехи пути артиста

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Видео: Городские порталы

Недавно Дима Билан рассказал, что купил квартиру с видом на Красную площадь. Судя по всему, финансовых проблем у певца, которому 24 декабря исполнилось 42 года, нет. Его карьера сложилась весьма успешно, чего не скажешь о личной жизни. Самые длительные отношения Билана длились 4 года. Да и в них верят не все.

Победителя Евровидения 2008 года называют настоящим трудоголиком. Может быть, именно напряженным графиком объясняется нехватка времени на создание семейного очага?

В коротком видео чуть выше — путь Димы Билана на музыкальный Олимп и сопровождавшие его на этом пути скандалы и переживания.

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