«Всего сам добился. И мать молодец, выучила»: на Алтае провожают Пухляша Дмитрия Красилова

MSK1.RU рассказывает, что он занялся танцами еще в начальной школе. По его собственным словам, на танцы его уговорила мама Галина Бернардовна — «за мороженку». Дмитрий занимался эстрадными танцами в ансамбле «Улыбка». В итоге Пухляш поступил в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, окончив его в 2016 году с дипломами актера и режиссера драматического театра и кино.