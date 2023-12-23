«Всего сам добился. И мать молодец, выучила»: на Алтае провожают Пухляша Дмитрия Красилова

В Вознесенском храме Заринска сегодня прощаются с танцором Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш. Его похоронят в родном городе. Дмитрий умер 18 декабря — по данным издания Baza, от эндокринопатии, связанной с нарушениями в работе эндокринной железы. По другим данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было 29 лет. NGS22.RU ведет репортаж с церемонии прощания.
У храма собрались самые близкие Димы. На церемонию приехали родственники из Кузбасса, друзья семьи и участники прощания, прошедшего накануне на Троекуровском кладбище в Москве. Близкие с теплом вспоминают, каким он был при жизни.
— Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил. Недавно был в Барнауле, — рассказала подруга матери Пухляша.
— Скажу, что дела хорошо — совру. А слушать, что плохо — он не хотел, — вспоминает родственник из Кемеровской области.
В последний раз в родной город Дмитрий приезжал в ноябре.
Заринск — небольшой город в полутора часах езды от Барнаула, образованный как рабочий поселок в 1952 году. В 2021 год в нем проживало 40 тыс. человек. Градообразующее предприятие — завод «Алтай-кокс». Дмитрий родился здесь в 1994 году.
MSK1.RU рассказывает, что он занялся танцами еще в начальной школе. По его собственным словам, на танцы его уговорила мама Галина Бернардовна — «за мороженку». Дмитрий занимался эстрадными танцами в ансамбле «Улыбка». В итоге Пухляш поступил в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, окончив его в 2016 году с дипломами актера и режиссера драматического театра и кино.
Широкой аудитории Дмитрий стал известен как танцор и шоумен, участник клипов Little Big (самый известный из них — Uno) и крупных телешоу на федеральных каналах. В начале 2023 года Дмитрий дебютировал как певец с проектом KrasiLOVE. Редакция NGS.RU приносит соболезнования родным и близким Дмитрия.
Неделей ранее ушел из жизни руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев.