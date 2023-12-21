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Спецоперация на УкраинеИстории

«Младший не знает, что папа умер»: в СВО погиб многодетный отец из Тольятти

Его вдова рассказала, как семья переживает потерю

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Вячеслав и Кристина Семеновы были вместе 12 лет

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Вячеслав Семенов — многодетный отец, заботливый муж, красавец с огромными голубыми глазами и военный разведчик, который воевал в спецназе. На СВО боец ездил четыре раза и трижды возвращался домой живым. Первый раз уцелел в огненном мешке. Второй и третий — остался невредимым после ожесточенных боев в Луганской области. Во время четвертой командировки погиб. Его жена Кристина осталась одна с тремя детьми 2, 5 и 11 лет и говорит, что просыпается по утрам только ради них. От тяжелых мыслей ее спасают заботы и воспоминания о муже — в минуты отчаяния вдова говорит, что чувствует его присутствие и поддержку.

Кристина Семенова встретилась с корреспондентом TOLYATTY.RU и рассказала историю их любви и расставания.

«Напророчил троих детей»

Ребята выросли в одном районе, ходили в одну школу, а потом поженились

Ребята выросли в одном районе, ходили в одну школу, а потом поженились

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Вячеслав Семенов родился 15 ноября 1990 года. В 2007 году окончил 9 классов и поступил в профессиональный лицей на слесаря-ремонтника по ремонту машин и оборудования, еще он получил специальность электрогазосварщика 3-го разряда. После окончания лицея пошел служить в армию, а в 2011 году поступил на военную службу по контракту в 3-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения (Спезназ ГРУ). Гвардии младший сержант был заместителем командира взвода — командиром самоходного орудия. Погиб 11 октября 2023 года в зоне СВО.

Кристина и Слава родились в Тольятти, оба жили в Центральном районе и ходили в одну школу, учились в параллельных классах. Внимания до поры до времени друг на друга не обращали, но, повзрослев, Слава положил глаз на красавицу шатенку с зелеными глазами. Правда, пригласить на свидание осмелился уже после школы, отслужив в армии.

— Я так хорошо запомнила момент, когда Слава вернулся. Помню, как шла по школьному двору, вижу — навстречу идет статный парень в военной форме. В сердце тогда «екнуло». Но поговорили мы попозже, в кафе. В тот день мы отдыхали каждый со своей компанией, а Слава подсел ко мне, открылся в своих чувствах и позвал на свидание. Там я поняла, что Слава — моя судьба, — вспоминает Кристина.

В фэнтези «Игра Престолов» герои встречались около Чардрева — теперь родовое дерево есть и в семье Семеновых. Растет оно напротив 46-го лицея Центрального района Тольятти. Около него, можно сказать, и родилась семья Семеновых:

— Дело было зимой. Падал снег, мы шли, увидели большое дерево и остановились. Слава обнял меня, приблизил лицо к себе и поцеловал. Я посмотрела в его глаза — такие огромные, глубокие, голубые — голубые с длинными черными ресницами, а на ресницах таяла снежинка… Я навсегда влюбилась…Уже став мужем и женой, мы с ним часто там гуляли и специально останавливались около нашего дерева, целовались.

Потом была красивая свадьба, медовый месяц, рождение троих детей. Кристина признается, что они оба мечтали о большой семье. Слава сразу решил, что детей будет именно трое, и даже предсказал время их появления на свет.

— Разговор о детях зашел, когда нам было по 20 с небольшим лет, и мы только встречались, присматривались друг к другу. Слава сказал мне: «Так и знай: до 30 лет ты родишь мне троих детей, двух сыновей и дочку, и все будут похожи на меня!» Тогда я смеялась, отшучивалась, говорю, а тебе-то откуда знать, нашелся, мол, провидец. Но, знаете, муж оказался прав: 29 декабря 2020 года я родила третьего сына, а 6 марта 2021 года мне исполнилось 30 лет. Еще у нас есть старший сын и дочка. Все похожи на мужа, у всех огромные ярко-голубые глаза и длинные черные ресницы, — говорит Кристина.

Ребята во время свадьбы сфотографировались под «своим» родовым деревом

Ребята во время свадьбы сфотографировались под «своим» родовым деревом

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В семье Семеновых родились трое детей

В семье Семеновых родились трое детей

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Кристина говорит, что в семье не делили обязанности на мужские и женские — о детях супруги заботились на равных. В свободное от работы время Слава брал на себя обязанности по дому, нянчил и ухаживал за детьми. Готовили вместе, убирались и встречали гостей всегда тоже вдвоем.

Оставалось место и романтике. Муж увлек всю семью любимым хобби — мотоциклами, и время от времени катал Кристину, а потом и старшего сына на своем красном Kawasaki. Кристина говорит, что Слава баловал ее, и как только появлялась возможность, дарил цветы и подарки:

— Однажды когда Слава приехал в отпуск, принес мне огромный букет красных роз, длинных и очень душистых. Я тогда заставила розами все вазы, аромат стоял на весь дом. Мужу говорю: «Славик, ну зачем такие траты?» А он внимательно так на меня посмотрел и ответил: «Буду баловать тебя, пока жив». Как будто знал, что уйдет молодым.

«Попали в огненную ловушку»

Вячеслав любил свою Кристину и баловал цветами и подарками

Вячеслав любил свою Кристину и баловал цветами и подарками

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Однажды он принес ей домой целую охапку красных роз

Однажды он принес ей домой целую охапку красных роз

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Работал Вячеслав в стекольной компании, был там на хорошем счету. Но, когда началась СВО, решил туда ехать.

— Муж был по призванию военным. После срочной службы остался служить в армии по контракту. Любовь к погонам, военному делу, кажется, была у него в крови. Отец Славы был милиционером и погиб, когда ему было всего 2 года. Мама одна также поднимала троих детей. У Славы были еще старший брат и сестра, — рассказала Кристина.

Вячеслав, по признанию супруги, начал следить за ходом спецоперации, как только ее объявили. Но решение ехать принял, когда ВСУ обстреляли Белгородскую область.

— Я тогда попыталась его отговорить, но Слава остался непреклонным и так сказал: «Родная, я не смогу сидеть, сложа руки, и ждать, когда они придут сюда. Я должен защитить вас с детьми. Тогда он произнес свою коронную фразу: «Кто, если не я?» — говорит Кристина.

После отъезда Кристина постоянно была на связи с мужем. Слава уходил на задания и, когда возвращался, всегда сразу звонил домой. Расспрашивал о детях, смеялся, когда слышал об их проделках, говорил, что мечтает о тарелке щей, приготовленных Кристиной. От вопросов, что происходит там в горячей точке, уходил.

— Только потом, когда он вернулся домой, я случайно услышала, через какой он прошел ад. Под Красным Лиманом был большой бой. Слава в составе роты попал в окружение, в огненную ловушку, устроенную ВСУ. Когда всё закончилось, командир приказал выжившим ехать домой, отдыхать.

За подвиги в спецоперации Вячеслав Семенов в июле 2023 года был награжден медалью «За Отвагу». Посмертно награжден Орденом Мужества Российской Федерации.

Вячеславу часто говорили, что в форме он похож на актера Александра Балуева

Вячеславу часто говорили, что в форме он похож на актера Александра Балуева

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После небольшого перерыва Слава решил вернуться на СВО:

— О том, чтобы остаться, и речи быть не могло. Муж сказал, что только тот, кто видел всё своими глазами, прошел через весь тот ужас, способен его понять. Кстати, его родной брат к тому времени тоже ушел на СВО.

Третий раз Слава приехал домой по грустному поводу — поддержать семью после того, как в зоне СВО без вести пропал его родной брат Виталий. Во второй командировке они служили неподалеку друг от друга. Там они встретились и обнялись, как оказалось, в последний раз.

Виталий пропал без вести несколько месяцев назад. Сослуживцы говорят, что он погиб после жестокого боя. Но мы всё равно верим в лучшее и очень ждем его домой, — рассказывает Кристина.

Виталий Семенов (слева) пропал без вести. Вячеслав Семенов (справа) погиб

Виталий Семенов (слева) пропал без вести. Вячеслав Семенов (справа) погиб

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Вячеслав успел обнять родного брата Виталия — они встретились в зоне боевых действий

Вячеслав успел обнять родного брата Виталия — они встретились в зоне боевых действий

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Когда Кристина отправляла мужа в четвертую, как оказалось, последнюю командировку, сердце ее было не на месте. Ему предстояло ехать в ДНР. Прощался Слава так, будто знал, что уезжает навсегда:

— Перед отправкой муж очень хотел встретиться с моим отцом. Он ему сказал: «Сынок, ты обязательно вернешься!» А муж в ответ как-то грустно посмотрел и улыбнулся… Еще Слава настоял, чтобы мы съездили в деревню к моему дедушке, который болен раком. Он живет далеко. У нас нечасто получалось навестить его, тем более в отпуске времени всегда в обрез. Но тут муж был настойчив, мы быстро собрались и поехали. Вскоре, 30 сентября дедушка умер. Еще незадолго до отъезда Слава приблизил меня к себе, долго вглядывался, всё время повторяя: «Какая же ты у меня красавица! Не могу насмотреться на тебя».

«Пуля попала в сонную артерию»

В начале октября Слава уехал на передовую, а через несколько дней Кристина собрала ему посылку. Туда она вложила всё самое необходимое и письмо, которое написала от руки, надушила любимыми духами мужа. Но посылку Слава так и не получил — погиб 11 октября.

В день, когда Кристине принесли страшное известие о гибели мужа, стояла ясная осенняя погода. Она говорит, что неожиданно для себя решила перемыть все окна в квартире. Закончила, потом постирала и повесила шторы. И вдруг что-то ее заставило выйти на балкон. Она машинально глянула вниз и увидела военных, которые заходили в подъезд:

— Я всё сразу поняла. У меня подкосились ноги. Смутно помню, как мне позвонили, как я открывала дверь, кто мне говорил и какие слова звучали. Точно были «погиб смертью храбрых», а потом я сильно закричала, и меня выключило.

Кристине рассказали, что Вячеслав погиб в Донецкой области. Обстоятельства гибели она пока не знает:

— Знаю, что пуля попала в сонную артерию. Свекровь (она медик) сказала, что в таких случаях люди умирают быстро, всего за две минуты. Они как засыпают, не страдают.

Одна из редких фотографий Вячеслава Семенова из зоны СВО

Одна из редких фотографий Вячеслава Семенова из зоны СВО

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«Осыпала гроб красными розами»


Груз-200 с телом супруга Кристина встречала у морга. Было дождливо, ждать пришлось несколько часов — машина с цинковым гробом приехала глубокой ночью:

— Гроб был зашит в деревянный ящик. Но я его гладила, говорила с мужем, прощалась и благодарила за всё. Спасибо ребятам, которые сопровождали груз-200. Они терпеливо ждали, когда я попрощаюсь со Славой, и только потом занесли гроб в морг. Уже оттуда его привезли на прощание через два дня.

Сама церемония прошла 23 октября и была многолюдной. Проститься с бойцом пришли сотни тольяттинцев, и зал Дома культуры был забит людьми. Гроб был со стеклянным окошком, близким родственникам дали возможность попрощаться со Славой:

— Когда я стояла в изголовье, то видела Славу, но до пояса. Сомнений не было — в гробу был мой муж, он лежал, одетый в военную форму. Будто спал.

Потом гроб закрыли, и в зал пустили всех пришедших проститься с бойцом. Похоронили его со всеми почестями на Аллее Славы в Тольятти.

— Я усыпала его могилу в изголовье красными розами, которые Слава любил дарить мне. Рядом — свободное место. Его выделили для брата Виталия. Но мы по-прежнему надеемся встретить его дома, живым, — говорит Кристина.

Вячеслава похоронили с почестями на Аллее Славы в Тольятти

Вячеслава похоронили с почестями на Аллее Славы в Тольятти

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Был на похоронах и старший сын Семеновых — мальчику 11 лет.

— Он у меня сильный, мужественный. Учится в кадетском классе — решил быть как папа, военным. Средняя дочка еще ходит в детский сад. Ей я рассказала о гибели отца только недавно. А младшему всего 2 года. Он пока ничего не понимает и ждет папу домой. Думает, что Слава в командировке. Если честно, то я тоже так считаю — он уехал и вернется. Иначе бы просто со шла с ума, — признается многодетная мама.

Сейчас Кристина живет ради детей и говорит, что в последнее время даже окружила их гиперопекой. Заботы спасают ее от ужаса, который она переживает каждый день, едва открывает глаза. А еще с ней живет свекровь — женщины сблизились и помогают друг другу пережить утрату, обе мечтают об отдельной квартире для деток — семья живет в съемной:

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— Я просыпаюсь каждый день в 05:30, по мне часы проверять можно. Встаю, сразу готовлю завтрак, бужу детей в школу, в сад, проверяю, всё ли у них на месте, пересчитываю всё, вплоть до карандашей в рюкзаках и шнурков на ботинках — лишь бы отвлечься от мыслей. Но бывают дни, когда никакие хлопоты не спасают. Боль накрывает волной, я чувствую, что тону в ней. Тогда начинаю пересматривать фотографии, смотрю на Славу, и постепенно меня отпускает, становится спокойнее. Как будто он рядом. 3 декабря было бы 12 лет как мы вместе. А потом возвращаются домой дети. Я обнимаю их, спрашиваю: «Как дела?», и смотрю в голубые-голубые глаза с длинными черными ресницами. В эти моменты мне тоже становится чуть легче, как будто Слава никуда не ушел и рядом с нами. Впереди новые хлопоты — в школе, где учился Слава, хотят поставить мемориальную доску в честь моего мужа. Дети должны помнить, что их отец был и остался героем.

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