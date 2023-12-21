«Младший не знает, что папа умер»: в СВО погиб многодетный отец из Тольятти

Кристина и Слава родились в Тольятти, оба жили в Центральном районе и ходили в одну школу, учились в параллельных классах. Внимания до поры до времени друг на друга не обращали, но, повзрослев, Слава положил глаз на красавицу шатенку с зелеными глазами. Правда, пригласить на свидание осмелился уже после школы, отслужив в армии.



— Я так хорошо запомнила момент, когда Слава вернулся. Помню, как шла по школьному двору, вижу — навстречу идет статный парень в военной форме. В сердце тогда «екнуло». Но поговорили мы попозже, в кафе. В тот день мы отдыхали каждый со своей компанией, а Слава подсел ко мне, открылся в своих чувствах и позвал на свидание. Там я поняла, что Слава — моя судьба, — вспоминает Кристина.

