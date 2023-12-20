«Сложно осознать»: близнецы, разлученные в младенчестве, узнали друг о друге через TikTok

Всё вскрылось благодаря ролику в TikTok. В 2021 году подруга Ано Сартаниа скинула ей видео, на котором танцевала ее точная копия, но с другим цветом волос. Ано начала искать незнакомку по соцсетям. И нашла. Девушки встретились, сделали ДНК-тест и наверняка выяснили: они близнецы. Постепенно выяснилось и другое: мама Ано и Тако впала в кому во время родов. Отец сестер, решив, что дети не от него, продал их на черном рынке. Очнувшейся маме близняшек сказали, что девочки умерли.