«Сложно осознать»: близнецы, разлученные в младенчестве, узнали друг о друге через TikTok

Подобное случается не только в кино. В интернете завирусилась история сестер Ано Сартаниа и Тако Хвития из Грузии. С рождения до 19 лет они жили в разных семьях и не знали о существовании друг друга.
Всё вскрылось благодаря ролику в TikTok. В 2021 году подруга Ано Сартаниа скинула ей видео, на котором танцевала ее точная копия, но с другим цветом волос. Ано начала искать незнакомку по соцсетям. И нашла. Девушки встретились, сделали ДНК-тест и наверняка выяснили: они близнецы. Постепенно выяснилось и другое: мама Ано и Тако впала в кому во время родов. Отец сестер, решив, что дети не от него, продал их на черном рынке. Очнувшейся маме близняшек сказали, что девочки умерли.
После того как правда открылась, близняшки не спешили искать своих биологических родителей. Как они решились пообщаться с биологической матерью и как сложилась их судьба — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.