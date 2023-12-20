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Спецоперация на УкраинеЭксклюзив

«Меня похоронили уже». Банковская карта военного опустела на 1,2 млн, пока он был на СВО — он винит в этом родственницу

Мужчина убежден, что она готовила его имущество к продаже — женщина утверждает, что это не так

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Илья вернулся в отпуск в мае и обнаружил неладное с его имуществом и деньгами. Он полагает, что родственница пыталась его обокрасть и лишить жилья и машины

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Военнослужащий Илья, который последние годы живет в Новосибирске, в мае этого года с удивлением обнаружил, что лишился крупной суммы денег. Эти средства поступали ему на банковскую карту в качестве довольствия, пока он был в зоне СВО. Карту, а также квартиру и машину он оставлял своей дальней родственнице — надеялся, что она лучшим образом проследит за его имуществом и деньгами. Илья уже обратился к юристу с заявлением о мошенничестве, но женщина уверяет, что никакой кражи денег не было. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.

Как Илья доверился не тем людям

В этом году Илье (имя изменено в соответствии с законом) исполнилось 40 лет. Он гражданин России, но родился в Казахстане. Последние годы, как говорит мужчина, он проживал в Новосибирске — ухаживал за своей бабушкой и строил бизнес. В 2022 году его призвали по мобилизации, и для Ильи встал вопрос, как быть с собственным имуществом — квартирой, машиной и деньгами.

— Бабушка умерла в апреле, и я принял решение, что поеду сюда (в зону спецоперации — Прим. ред.). Родственники по крови у меня в Казахстане, поэтому я обратился к тем, кто рядом, — объяснил Илья.

Рядом оказалась родственница со стороны бабушки — четвероюродная сестра Инна (имя изменено). Ей он доверил свое жилье и машину, написал завещание в пользу ее матери (копия есть в распоряжении редакции) и на всякий случай оставил зарплатную карту. Сама Инна объясняла, что на ее имя есть обременения и кредиты, поэтому составить завещание в пользу ее мамы будет лучшим решением.

По словам Ильи, договоренность была следующей: Инна присматривает за жильем и машиной, при необходимости пользуется и тем, и другим, а какие-то суммы с его зарплаты время от времени отправляет мужчине в зону СВО. О том, чтобы Инна тратила всю сумму на свои нужды, как утверждает мужчина, речи и не шло, и сестра это понимала.

К тому же Илья верил, что в скором времени в Россию приедет его дядя из Казахстана, и Инна передаст имущество и деньги Ильи ему. Но у того возникли проблемы, и выбраться в Россию у него не получилось.

— Сказал, что я уезжаю. Мне пообещали, что всё будет нормально, «ничего у тебя не возьму, не трону». А на самом деле произошло вот что: приехал в мае в отпуск на 14 дней в Новосибирск, а меня похоронили уже. [Инна] приготовила на продажу квартиру, машину, я так думаю. Сняла деньги с зарплатной карты, так что я пребывал в шоке все эти две недели.

— Я еще часть своих запасов оставлял другу, так тот без вопросов при встрече сразу все вернул. Всё до копейки, — говорит Илья.

Первое, что насторожило мужчину при встрече с Инной — ее слова о том, что она потеряла ПТС на автомобиль. Далее они прошли в квартиру, и там не оказалось его фотографий, магнитов на холодильнике и других памятных вещей.

— Я сразу подумал, что что-то здесь не так. Я сам не пьющий, но есть шифоньер с выпивкой — всё оттуда пропало. Дома какой-то бардак был, колеса лежали, коробки с вещами чужие. Хотя у нее есть собственный склад. И она еще так завуалированно всё говорит, что квартира не новая, что это вторичный рынок, что продавать не получится за дорого. А я стоял и не понимал, зачем это, — вспомнил Илья. — По ПТС залез в интернет и увидел, что это серая схема, когда его якобы теряют, а машину ставят на продажу в другом городе.

Он аннулировал завещание, поменял замки в квартире, восстановил ПТС и пошел в банкомат снимать деньги. Первый раз он снимал при Инне небольшую сумму, банкомат выдал купюры, остаток он смотреть не стал. После аннулирования завещания Илья подумал, что родственница могла добраться и до его денег. Взглянув на баланс, он понял, что обеднел на крупную сумму.

— Полтора миллиона они сняли. Ну из них я снял 156 тысяч, как приехал, и где-то еще 50–100 на всякую мишуру потратил (имеются в виду траты в зоне СВО. — Прим.ред.). Грубо говоря, 1,2 миллиона нет, — прикинул он.

Илья время от времени брал деньги из своей зарплаты, но оставшаяся на счету сумма все равно, по его словам, необъяснимо мала. Он думает, что эти деньги взяла Инна

Илья время от времени брал деньги из своей зарплаты, но оставшаяся на счету сумма все равно, по его словам, необъяснимо мала. Он думает, что эти деньги взяла Инна

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Как говорит Илья, окончательную сумму он подсчитал лишь в ноябре, во время своего второго отпуска, когда точно выяснил, сколько денег ему поступило на карту. В мае, по его словам, у него было не так много времени, но уже тогда он понимал, что на карте осталось слишком мало денег. Он связался с Инной пригласил ее на встречу, чтобы та объяснила ему, что происходит. Но женщина на встречу не приехала.

— Я поехал обратно туда. В мае, получается. Еду, а меня всего трясет. Говорю пацанам, что у меня такая вот веселая история. С расстройством уехал, не знал, с кем посоветоваться, думал, как и что мне сделать. И вот за лето думал-думал и решил, что надо мне в полицию идти, — добавляет Илья.

В ноябре он приехал в Новосибирск в еще один отпуск. Сестра так и не вышла с ним на связь, звонить ей он больше не стал. Он связался с матерью Инны, той самой, на чье имя он оформлял завещание, и она сказала ему, что готова вернуть не больше 600 тысяч рублей. Тогда же Илья выяснил, что у Инны появился новый автомобиль. Он предполагает, что она могла купить его на деньги с его зарплаты.

«Он нагло врет». Версия Инны

Для Инны обращение Ильи к СМИ и в органы стало сюрпризом. Она считает, что ее родственник должен был для начала связаться с ней.

— Он разговаривать не умеет, он сам позвонить не может, или что? Или ему обязательно надо позвонить через милицию, полицию, через журналистов? Он что, без руки или что? Я понять не могу, — недоумевала она в разговоре с журналистом НГС. — Начнем с того, что он нагло врет. Он попросил восстановить ему автомобиль, перечислять ему деньги на счет, на СВО, а остальные средства положить на карту, где они собственно и лежат. И если он все-таки решится и позвонит и попросит по-человечески, а не молча, через полицию или через журналистов...

Средства, как говорит Инна, лежат на карте в банке. Она готова перевести ему их назад, но не знает, куда именно.

— Ну давайте их в воздух отправим, так что ли? Куда я отправлять должна, на деревню к дедушке? — возмутилась Инна. — Я вот, например, не знаю, куда ему переводить.

Инна также добавила, что речь идет не о 1,2 миллиона рублей, а о меньшей сумме. Уменьшилась она, по ее словам, из-за того, что она делала переводы Илье на СВО.

Как говорит Инна, она не знает, почему Илья воспользовался такой сложной схемой и оставил ей карту, чтобы она делала ему переводы, а не забрал карту с собой в зону СВО. Она также отвергла все обвинения в том, что готовила к продаже квартиру и машину.

— Прецедентов всяких было немеряно с его стороны, — добавила Инна.

О каких именно случаях идет речь, она отказалась сообщать НГС, и добавила, что они касаются личных моментов.

Куда обратился военнослужащий

В ноябре Илья обратился в фонд «Защитники Отечества», где его связали с юристом. Это же подтвердили НГС в самом фонде.

— 13 ноября он обратился к нам за юридической поддержкой и помощью. Мы помогли ему составить и отредактировать обращение в ГУ МВД по Новосибирской области в части возбуждения уголовного дела по факту кражи денежных средств. Его данные передали социальному координатору. Консультация проведена, ему предложили полный комплекс услуг, начиная от социальных выплат, реабилитации и так далее, — сообщили в фонде.

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Корреспондент НГС отправил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, но там сообщили, что заявление от Ильи не поступало. Редакция также обратилась в Следственный комитет, но и там в базе входящих заявлений ничего не нашли. Сам Илья уже отбыл в зону СВО.

Недавно мы рассказывали историю семьи погибшего вагнеровца — его жена пытается аннулировать кредиты, но в банке считают иначе.

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