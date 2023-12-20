«Меня похоронили уже». Банковская карта военного опустела на 1,2 млн, пока он был на СВО — он винит в этом родственницу

Военнослужащий Илья, который последние годы живет в Новосибирске, в мае этого года с удивлением обнаружил, что лишился крупной суммы денег. Эти средства поступали ему на банковскую карту в качестве довольствия, пока он был в зоне СВО. Карту, а также квартиру и машину он оставлял своей дальней родственнице — надеялся, что она лучшим образом проследит за его имуществом и деньгами. Илья уже обратился к юристу с заявлением о мошенничестве, но женщина уверяет, что никакой кражи денег не было. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.
Как Илья доверился не тем людям
В этом году Илье (имя изменено в соответствии с законом) исполнилось 40 лет. Он гражданин России, но родился в Казахстане. Последние годы, как говорит мужчина, он проживал в Новосибирске — ухаживал за своей бабушкой и строил бизнес. В 2022 году его призвали по мобилизации, и для Ильи встал вопрос, как быть с собственным имуществом — квартирой, машиной и деньгами.
— Бабушка умерла в апреле, и я принял решение, что поеду сюда (в зону спецоперации — Прим. ред.). Родственники по крови у меня в Казахстане, поэтому я обратился к тем, кто рядом, — объяснил Илья.
Рядом оказалась родственница со стороны бабушки — четвероюродная сестра Инна (имя изменено). Ей он доверил свое жилье и машину, написал завещание в пользу ее матери (копия есть в распоряжении редакции) и на всякий случай оставил зарплатную карту. Сама Инна объясняла, что на ее имя есть обременения и кредиты, поэтому составить завещание в пользу ее мамы будет лучшим решением.
По словам Ильи, договоренность была следующей: Инна присматривает за жильем и машиной, при необходимости пользуется и тем, и другим, а какие-то суммы с его зарплаты время от времени отправляет мужчине в зону СВО. О том, чтобы Инна тратила всю сумму на свои нужды, как утверждает мужчина, речи и не шло, и сестра это понимала.
К тому же Илья верил, что в скором времени в Россию приедет его дядя из Казахстана, и Инна передаст имущество и деньги Ильи ему. Но у того возникли проблемы, и выбраться в Россию у него не получилось.
— Сказал, что я уезжаю. Мне пообещали, что всё будет нормально, «ничего у тебя не возьму, не трону». А на самом деле произошло вот что: приехал в мае в отпуск на 14 дней в Новосибирск, а меня похоронили уже. [Инна] приготовила на продажу квартиру, машину, я так думаю. Сняла деньги с зарплатной карты, так что я пребывал в шоке все эти две недели.
— Я еще часть своих запасов оставлял другу, так тот без вопросов при встрече сразу все вернул. Всё до копейки, — говорит Илья.
Первое, что насторожило мужчину при встрече с Инной — ее слова о том, что она потеряла ПТС на автомобиль. Далее они прошли в квартиру, и там не оказалось его фотографий, магнитов на холодильнике и других памятных вещей.
— Я сразу подумал, что что-то здесь не так. Я сам не пьющий, но есть шифоньер с выпивкой — всё оттуда пропало. Дома какой-то бардак был, колеса лежали, коробки с вещами чужие. Хотя у нее есть собственный склад. И она еще так завуалированно всё говорит, что квартира не новая, что это вторичный рынок, что продавать не получится за дорого. А я стоял и не понимал, зачем это, — вспомнил Илья. — По ПТС залез в интернет и увидел, что это серая схема, когда его якобы теряют, а машину ставят на продажу в другом городе.
Он аннулировал завещание, поменял замки в квартире, восстановил ПТС и пошел в банкомат снимать деньги. Первый раз он снимал при Инне небольшую сумму, банкомат выдал купюры, остаток он смотреть не стал. После аннулирования завещания Илья подумал, что родственница могла добраться и до его денег. Взглянув на баланс, он понял, что обеднел на крупную сумму.
— Полтора миллиона они сняли. Ну из них я снял 156 тысяч, как приехал, и где-то еще 50–100 на всякую мишуру потратил (имеются в виду траты в зоне СВО. — Прим.ред.). Грубо говоря, 1,2 миллиона нет, — прикинул он.
Как говорит Илья, окончательную сумму он подсчитал лишь в ноябре, во время своего второго отпуска, когда точно выяснил, сколько денег ему поступило на карту. В мае, по его словам, у него было не так много времени, но уже тогда он понимал, что на карте осталось слишком мало денег. Он связался с Инной пригласил ее на встречу, чтобы та объяснила ему, что происходит. Но женщина на встречу не приехала.
— Я поехал обратно туда. В мае, получается. Еду, а меня всего трясет. Говорю пацанам, что у меня такая вот веселая история. С расстройством уехал, не знал, с кем посоветоваться, думал, как и что мне сделать. И вот за лето думал-думал и решил, что надо мне в полицию идти, — добавляет Илья.
В ноябре он приехал в Новосибирск в еще один отпуск. Сестра так и не вышла с ним на связь, звонить ей он больше не стал. Он связался с матерью Инны, той самой, на чье имя он оформлял завещание, и она сказала ему, что готова вернуть не больше 600 тысяч рублей. Тогда же Илья выяснил, что у Инны появился новый автомобиль. Он предполагает, что она могла купить его на деньги с его зарплаты.
«Он нагло врет». Версия Инны
Для Инны обращение Ильи к СМИ и в органы стало сюрпризом. Она считает, что ее родственник должен был для начала связаться с ней.
— Он разговаривать не умеет, он сам позвонить не может, или что? Или ему обязательно надо позвонить через милицию, полицию, через журналистов? Он что, без руки или что? Я понять не могу, — недоумевала она в разговоре с журналистом НГС. — Начнем с того, что он нагло врет. Он попросил восстановить ему автомобиль, перечислять ему деньги на счет, на СВО, а остальные средства положить на карту, где они собственно и лежат. И если он все-таки решится и позвонит и попросит по-человечески, а не молча, через полицию или через журналистов...
Средства, как говорит Инна, лежат на карте в банке. Она готова перевести ему их назад, но не знает, куда именно.
— Ну давайте их в воздух отправим, так что ли? Куда я отправлять должна, на деревню к дедушке? — возмутилась Инна. — Я вот, например, не знаю, куда ему переводить.
Инна также добавила, что речь идет не о 1,2 миллиона рублей, а о меньшей сумме. Уменьшилась она, по ее словам, из-за того, что она делала переводы Илье на СВО.
Как говорит Инна, она не знает, почему Илья воспользовался такой сложной схемой и оставил ей карту, чтобы она делала ему переводы, а не забрал карту с собой в зону СВО. Она также отвергла все обвинения в том, что готовила к продаже квартиру и машину.
— Прецедентов всяких было немеряно с его стороны, — добавила Инна.
О каких именно случаях идет речь, она отказалась сообщать НГС, и добавила, что они касаются личных моментов.
Куда обратился военнослужащий
В ноябре Илья обратился в фонд «Защитники Отечества», где его связали с юристом. Это же подтвердили НГС в самом фонде.
— 13 ноября он обратился к нам за юридической поддержкой и помощью. Мы помогли ему составить и отредактировать обращение в ГУ МВД по Новосибирской области в части возбуждения уголовного дела по факту кражи денежных средств. Его данные передали социальному координатору. Консультация проведена, ему предложили полный комплекс услуг, начиная от социальных выплат, реабилитации и так далее, — сообщили в фонде.
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Корреспондент НГС отправил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, но там сообщили, что заявление от Ильи не поступало. Редакция также обратилась в Следственный комитет, но и там в базе входящих заявлений ничего не нашли. Сам Илья уже отбыл в зону СВО.
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