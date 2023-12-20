«Меня похоронили уже». Банковская карта военного опустела на 1,2 млн, пока он был на СВО — он винит в этом родственницу

Как говорит Илья, окончательную сумму он подсчитал лишь в ноябре, во время своего второго отпуска, когда точно выяснил, сколько денег ему поступило на карту. В мае, по его словам, у него было не так много времени, но уже тогда он понимал, что на карте осталось слишком мало денег. Он связался с Инной пригласил ее на встречу, чтобы та объяснила ему, что происходит. Но женщина на встречу не приехала.



— Я поехал обратно туда. В мае, получается. Еду, а меня всего трясет. Говорю пацанам, что у меня такая вот веселая история. С расстройством уехал, не знал, с кем посоветоваться, думал, как и что мне сделать. И вот за лето думал-думал и решил, что надо мне в полицию идти, — добавляет Илья.



В ноябре он приехал в Новосибирск в еще один отпуск. Сестра так и не вышла с ним на связь, звонить ей он больше не стал. Он связался с матерью Инны, той самой, на чье имя он оформлял завещание, и она сказала ему, что готова вернуть не больше 600 тысяч рублей. Тогда же Илья выяснил, что у Инны появился новый автомобиль. Он предполагает, что она могла купить его на деньги с его зарплаты.

