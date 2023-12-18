В России круто потеплеет: где будет плюс уже на этой неделе

После продолжительных морозов в Россию наконец-то придет оттепель. Потепление уже ощутили жители Москвы, где сугробы превращаются в лужи, а также Тульской, Рязанской и Тамбовской областей. По информации синоптиков Гидрометцентра, в течение недели в этих регионах ожидается дождь и мокрый снег.

