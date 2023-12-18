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В России круто потеплеет: где будет плюс уже на этой неделе

Морозы отступят со дня на день

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В ряде регионов ожидается плюсовая температура

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После продолжительных морозов в Россию наконец-то придет оттепель. Потепление уже ощутили жители Москвы, где сугробы превращаются в лужи, а также Тульской, Рязанской и Тамбовской областей. По информации синоптиков Гидрометцентра, в течение недели в этих регионах ожидается дождь и мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, после Центрального федерального округа теплый ветер направится в Поволжье: плюсовая температура придет в регион уже во вторник. Из-за перепада температур в некоторых регионах, например, в Пермском крае, будет гололед.

К середине недели оттепель дойдет до Урала — начиная со среды, температура в районе нуля градусов ожидается в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях. К концу недели потеплеет в Ханты-Мансийском автономном округе и в Сибири — погода около нуля прогнозируется в Красноярске и Кемеровской области.

А вот жителям Забайкалья, Бурятии, Приморья и Хабаровского края потепления ждать не приходится — температура в этих регионах в течение недели продолжит держаться в районе -30… -40 градусов.

Синоптики также предупредили о непогоде в Южном федеральном округе: в Краснодарском крае и Крыму ожидаются сильные осадки, ветер и туман, в Ростовской области — сильный гололед.

Напомним, что в течение всей прошлой недели в России бушевали лютые морозы. Раньше мы показывали, как страна выживала в аномальные холода.

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