«Мужики оказались важнее». История семьи добровольца, которая утонула в ревности и упреках — теперь они делят деньги

— Наверное, они все там в части этим номером пользовались. Я потом даже звонила, но там кто-то другой трубку взял. Однажды психанула, написала с левой страницы во «Вконтакте» тому, кто со мной познакомиться пытался. Притворилась, что живу в городе возле части, написала, мол, давай, приходи ко мне. А мне ответили: «Называй адрес». Ну и мне всё тогда понятно стало, — добавляет она.



Заставил порвать доверенность

Ссор и разногласий между Александрой и Романом стало больше. Женщина обвиняла его в изменах, но тот всё отрицал и просил предъявить доказательства.



— А что я ему покажу? Переписку эту? Всё же такое косвенное, и он это знал. Наверное, и рассчитывал на это, — предполагает она. — А мне никакие знакомства вообще не были интересны. Я ребенком занималась, его ждала, зачем с кем-то знакомиться?



Тем временем лечение Романа затягивалось. Его жена не понимает, почему он так долго оставался в части, и, поскольку с мужем общение было испорчено, она позвонила в госпиталь:

