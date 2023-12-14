«Мужики оказались важнее». История семьи добровольца, которая утонула в ревности и упреках — теперь они делят деньги

Александра считала, что ее история расставания с мужем уникальна, пока не узнала, что некоторые семьи, как и ее, распадаются после ухода мужчин на спецоперацию. Причин этому она называет несколько: в ее случае сказались и проблемы, существовавшие в паре ранее, а также влияние сослуживцев на супруга. Как семья пришла к разводу с дележкой денег, оскорблениями и угрозами — в этом материале.
«Было не очень, а стало хуже»
В целях безопасности героини мы изменили ее имя, а также скрыли часть персональной информации, которая может раскрыть ее. Скриншоты переписок с мужем есть в распоряжении редакции, но мы их не публикуем.
Александра из большого сибирского города, там же она познакомилась с Романом (имя изменено в соответствии с законодательством). За его плечами уже был прошлый брак, для Александры же всё стало в новинку. Она признается, что мужчина красиво ухаживал, хоть и приукрашивал некоторые моменты прошлых отношений. Анализируя семейную жизнь, она говорит, что это должно было ее насторожить, но женщина признается, что сильно влюбилась.
У пары родился ребенок в 2020 году, а в 2022 году Роман заговорил о том, что собирается отправиться на СВО. На тот момент у 40-летнего мужчины была гражданская специальность (он водитель) и срочная служба в далеком прошлом.
— Честно скажу, денег не хватало. В мобилизацию его не забрали, а тут он решился. Это абсолютно его решение, он захотел, и он пошел сам, добровольно. Мы его собрали, все купили, и он уехал. Наверное, в душе у меня была надежда, что СВО как бы его исправит. Что изменит в нем что-то, а вышло иначе, — рассказывает Александра.
По ее словам, она ждала перемен во вспыльчивом характере мужа еще и потому, что за последние несколько лет уже ловила его на флирте с другими женщинами и подозревала в изменах. Случались ссоры, а затем все повторялось по кругу: извинения, обещания исправиться и новые скандалы. Александра говорит, что не хотела уходить от мужа и называла это мазохизмом.
Роман уехал, для Александры потянулись долгие дни ожидания. Иногда муж не звонил месяцами, но она говорит, что старалась думать о хорошем. Летом Роман отзвонился и сказал, что получил ранение в ногу. Еще через пару недель, после нескольких госпиталей, его доставили в военную часть недалеко от дома. Госпиталь при части оказался переполнен, поэтому Роман остался в казарме и регулярно посещал врачей.
— Я сама туда не ездила, но он один раз приезжал к нам на сутки. Внешне он почти не изменился, да и поведение... Вначале я не обратила на это внимание. Но он сразу взял себе пиво и вечер просидел с ним. Уехал в часть снова. И всё, стал какой-то озлобленный, начал писать мне всякую чушь, что я якобы тут с кем-то гуляю. А я знаю же, если человек начинает беспочвенно вот такое говорить, скорее всего, у него самого есть грешки.
Она объясняет, что после отъезда мужа в часть ей во ВКонтакте стал писать незнакомый мужчина с предложением познакомиться. По тому, как тот набирал текст, какие слова использовал, она поняла, что это скорее всего Роман. Она спросила у незнакомца номер, чтобы удостовериться в этом, пробила по «Гетконтакту» (приложение, которое показывает, как абонент записан в различных телефонных книгах у других абонентов — Прим.ред.) и увидела, что среди списка имен и фамилий фигурируют данные мужа.
— Наверное, они все там в части этим номером пользовались. Я потом даже звонила, но там кто-то другой трубку взял. Однажды психанула, написала с левой страницы во «Вконтакте» тому, кто со мной познакомиться пытался. Притворилась, что живу в городе возле части, написала, мол, давай, приходи ко мне. А мне ответили: «Называй адрес». Ну и мне всё тогда понятно стало, — добавляет она.
Заставил порвать доверенность
Ссор и разногласий между Александрой и Романом стало больше. Женщина обвиняла его в изменах, но тот всё отрицал и просил предъявить доказательства.
— А что я ему покажу? Переписку эту? Всё же такое косвенное, и он это знал. Наверное, и рассчитывал на это, — предполагает она. — А мне никакие знакомства вообще не были интересны. Я ребенком занималась, его ждала, зачем с кем-то знакомиться?
Тем временем лечение Романа затягивалось. Его жена не понимает, почему он так долго оставался в части, и, поскольку с мужем общение было испорчено, она позвонила в госпиталь:
— Связи у меня с ним не было, и я подумала: дай-ка позвоню, а то может его уже вообще давно отпустили, а он просто где-то таскается. Какая-то женщина взяла трубку и так сказала: «Мы никого не держим, может быть, он сам не хочет ехать домой». Наверное, всё так и есть.
Вечера Александры превратились в бесконечную переписку с мужем. Он терроризировал ее сообщениями, обвинял в изменах, а потом просил прощения. Статус их отношений оставался непонятным, но еще больше Александра не понимала будущего: вернется ли муж домой, а если вернется, то каким.
В изменениях мужа она отчасти винит его сослуживцев, с которыми он теперь проводит дни. Роман рассказал им, что, уходя, оставил доверенность и зарплатную карточку жене, чтобы та могла снимать квартиру и обеспечивать их общего ребенка. Его новые друзья посоветовали вернуть деньги и рассказали о коварстве женщин — всё это Роман писал Александре:
— Постоянно такое проскальзывало: «А вот Макс своей жене деньги не дает. А вот Макс так делает...». Друг у него там в общем появился, какой-то Максим, которого я в глаза не видела. Все это они обсуждают. Мужики стали важнее жен. Как можно променять семью на всё это?
Как-то она заглянула в сообщества, где жены военнослужащих поддерживают друг друга и, по ее признанию, «начиталась об изменах». В группах женщины обсуждали изменившихся мужчин и предполагали, что у тех может быть роман на стороне. Александра вспомнила об истории с перепиской:
— Ну и всё, нервы мои этой неопределённости уже не выдержали. Я написала ему, честно скажу, не очень хорошие слова. Мужчину так называть нельзя, а я вот написала. Сказала ему: «ведешь себя не как мужчина, променял семью». Ну сильно он меня вывел. А он начал угрожать, пожелал мне смерти. Потом написал, чтобы я разорвала доверенность, быстренько сломала банковскую карту, на которую ему деньги приходят, ну и всё, развод.
Угрозы не прекращались и на следующий день. По договоренности с мужем она сняла остаток от его выплаты за ранение, а затем прислала фото сломанной банковской карты.
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Муж теперь иногда пишет ей и интересуется дочерью, вечерами его «прорывает» и тот вновь покрывает жену оскорблениями. Недавно он стал называть ее мошенницей и угрожать прокуратурой, за то, что она якобы оставила его без денег. Но, по словам женщины, еще до ухода на СВО они с Романом договаривались, что деньги от контракта пойдут в первую очередь на покупку квартиры для дочери.
— Его страх, что я на эти деньги куплю квартиру и буду жить с новым мужчиной. Но сейчас на эти деньги ничего не купишь, да и не отойду я от такого еще долго, чтобы с кем-то брак строить, — признается Александра.
— Если бы не все это, развод, наверное, случился бы, но позже. Я же сижу дома, я ничего не знаю, чем он занимается на своей работе, пока он там таксует по ночам.
Пара еще не разведена, Александра говорит, что не хочет пока заниматься разводом, чтобы лишний раз вновь не вступать в перепалки с мужем. Но она не исключает, что подаст заявление в ближайшее время.
Женщине помогают ее родители — сама она ухаживает за ребенком, а по состоянию здоровья может работать только на простой работе или удаленно. Она признается, что не строит никаких планов и боится, что в порыве гнева муж может приехать к ней разбираться из-за денег.
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