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Спецоперация на УкраинеОбзор

В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину: новости СВО за 12 декабря

Главное, что случилось за эти сутки

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В США заявили, что средств для поддержки Украины хватит до конца года

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 декабря.

В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что средств для поддержки Украины у США хватит до конца года, и если конгресс не согласует новый пакет помощи, она остановится.

Кирби отметил, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил».

Президент Украины Владимир Зеленский встречался сегодня с конгрессменами в американском Сенате. По итогам закрытой встречи, как сообщает CNN, двое сенаторов рассказали, что Зеленский убеждал их, что страна «проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС».

По информации CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была «очень мощной» и «продуктивной», а сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на ней ничего нового.

У крупнейшего оператора сотовой связи Украины произошел сбой

В работе крупнейшего сотового оператора Украины «Киевстар» произошел технический сбой. В результате у части абонентов оказались недоступны услуги связи и доступ в интернет.

Глава «Киевстара» Александр Комаров в эфире телемарафона заявил, что причиной сбоя стала хакерская атака, в результате которой IТ-инфраструктура сервиса была частично разрушена.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту кибератаки и в качестве одной из версий рассматривает причастность российских спецслужб. Производство начато по восьми статьям уголовного кодекса Украины. Среди них диверсия, госизмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушение законов и обычаев войны.

Над Белгородской областью сбили тактическую ракету «Точка У»

В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром 12 декабря система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У над территорией Белгородской области.

Телеграм-канал Mash уточняет, что система ПВО отработала по цели у села Бессоновка в районе 05:00 утра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

МВФ представил три сценария развития экономики Украины

Международный валютный фонд представил три сценария развития украинской экономики.

Как утверждается в отчете МВФ, базовый сценарий предполагает прекращение боевых действий на территории Украины к концу 2024 года — в этом случае в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%.

Негативный сценарий, основанный на продолжении боевых действий до конца 2025 года, прогнозирует снижение ВВП Украины в 2024 году на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

В случае позитивного сценария срок окончания боевых действий не указан, но для него необходимы высокий уровень инвестиций, миграционный приток, рост производительности. При таком сценарии рост ВВП Украины может составить до 10% в 2025-м.

Участники СВО и членам их семей дали особые права при трудоустройстве

Владимир Путин подписал обновленный закон «О занятости населения». В документе среди прочего прописано, что бывшие участники СВО и члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство.

Закон вступит в силу с января 2024 года.

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Прежде власти уже приняли ряд льгот для членов семей участников спецоперации. Так, их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Кроме того, участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.

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