В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину: новости СВО за 12 декабря

В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что средств для поддержки Украины у США хватит до конца года, и если конгресс не согласует новый пакет помощи, она остановится.

Кирби отметил, что выделение средств жизненно необходимо для Украины, в том числе «из-за возросшей активности российских вооруженных сил».

Президент Украины Владимир Зеленский встречался сегодня с конгрессменами в американском Сенате. По итогам закрытой встречи, как сообщает CNN, двое сенаторов рассказали, что Зеленский убеждал их, что страна «проводит реформы, которые он разработал с МВФ и ЕС».