Медсестра из Ярославской области пожаловалась на экстремально низкую зарплату: «Чтобы заработать, надо жить в больнице»

Марина работает медсестрой в государственной больнице Ярославской области (имя изменено. — Прим. ред.). В профессии она более 40 лет. Но сейчас даже у столь терпеливой сотрудницы накипело: на фоне роста цен почти на всё женщина работает с окладом в 10 тысяч рублей. С учетом надбавок зарабатывает ненамного больше прожиточного минимума. Об этом она рассказала нашим коллегам из 76.RU.
Прожиточный минимум в Ярославской области в 2023 году составляет 13 тысяч 800 рублей, для трудоспособного населения — 15 тысяч 42 рубля. По закону минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
— Работаю на ставку с ночными дежурствами по графику. Норма в месяц — 168–174 часа. Дежурство длится 24 часа: с 8 утра до 8 утра следующего дня или с 15 часов до 8 утра следующего дня. Чтобы хоть что-то заработать, вынуждены жить в больнице, работая сутки через сутки или сутки через двое. Это при условии, что есть свободные ставки. Часто ходим в другие отделения подрабатывать. Так жить невозможно в ущерб своему здоровью и своей семье, — с отчаянием поясняет Марина. — Ставка медсестры — 10 тысяч 600 рублей. В стационаре с ночными и всеми регалиями зарплата доходит до 18 тысяч рублей! 6400 — аванс и
Стоит оговориться, что зарплаты в больницах складываются из целого перечня пунктов. Есть надбавка за стаж, за вредность, за ночные часы и даже за интенсивность и совмещение. Правда, без этих надбавок, выходит, невозможно заработать даже установленный государством минимум.
Марина рассказала, что в последние месяцы в больнице сократили ставки медсестер. Это значит, что работников стало меньше, а нагрузка у оставшихся сотрудников при этом увеличилась. Несоразмерно, на ее взгляд, доплатам.
— Премий нет, дорожную карту не платят! В конце прошлого года дали премии врачам от 100 тысяч рублей и санитаркам по 40 тысяч рублей. Медсестрам только после возмущений в январе дали 5 тысяч рублей. В этом году, скорее всего, история повторится. Работать некому, медсестры увольняются, — рассказала Марина. — Последний раз ставку медсестрам поднимали 2–3 года назад: была — 9 тысяч 800 рублей, стала — 10 тысяч 600 рублей. Урезаны стажевые (выплаты за стаж. — Прим. ред.), вредность, проценты за расширенную зону работы. При этом сокращают ставки врачей, медсестер и уборщиц. А кто работать будет за недостающих медсестер? Работаешь за себя и за того парня, а получаешь за себя! Доплата есть в процентах совсем небольшая.
В отчаянии Марина обратилась к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой поднять зарплаты и премии младшему медперсоналу.
— Исполните желание всех медсестер Ярославской области разом — прибавьте зарплату! Ставка медсестры — 10 тысяч 600 рублей, зарплата — 18 тысяч рублей. Дайте премию (доплату до дорожной карты) медсестрам перед Новым годом! — обратилась к губернатору медсестра.
В правительстве области ответили, что все стимулирующие выплаты устанавливаются в фонде оплаты труда, а повышение зарплат и так происходит в соответствии с указом президента РФ.
— По информации Министерства здравоохранения, основными источниками финансирования фонда оплаты труда медицинских организаций являются средства областного бюджета, средства обязательного медицинского страхования и средства от ведения предпринимательской деятельности. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фондов оплаты труда. Достижение показателей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.
Редакция 76.RU отправит запрос в Министерство здравоохранения Ярославской области по вопросу сокращения рабочих ставок медсестер в больницах Ярославской области и перераспределения обязанностей на оставшихся сотрудников.