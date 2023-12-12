Медсестра из Ярославской области пожаловалась на экстремально низкую зарплату: «Чтобы заработать, надо жить в больнице»

Прожиточный минимум в Ярославской области в 2023 году составляет 13 тысяч 800 рублей, для трудоспособного населения — 15 тысяч 42 рубля. По закону минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

— Работаю на ставку с ночными дежурствами по графику. Норма в месяц — 168–174 часа. Дежурство длится 24 часа: с 8 утра до 8 утра следующего дня или с 15 часов до 8 утра следующего дня. Чтобы хоть что-то заработать, вынуждены жить в больнице, работая сутки через сутки или сутки через двое. Это при условии, что есть свободные ставки. Часто ходим в другие отделения подрабатывать. Так жить невозможно в ущерб своему здоровью и своей семье, — с отчаянием поясняет Марина. — Ставка медсестры — 10 тысяч 600 рублей. В стационаре с ночными и всеми регалиями зарплата доходит до 18 тысяч рублей! 6400 — аванс и 11 900 подрасчет. Как жить?