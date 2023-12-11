«Нет меня, я покинул Россию» — как выглядит и чем живет сегодня русская эмиграция

Вообще спустя полгода могу сказать, что социальная жизнь у нас здесь такая же бурная, как и в Петербурге, ну, с небольшой поправкой на то, что няни у нас здесь нет — и всё время надо тусить с детьми. Но мы постоянно ходим в гости и зовем к себе новых приятелей, дети устраивают ночевки у друзей, раз в неделю играем в квиз-ЧГК. Теперь мы думаем, куда ехать дальше, хотим в Канаду. Тут тоже постоянная текучка, вот буквально на этой неделе у старшей дочки подружка из школы уехала с семьей в Швейцарию, а другие знакомые уехали в Португалию. Тех, кто планирует оставаться в Черногории навсегда, я вообще не знаю».



Эмигрантский Белград

«Когда я служил в армии на Кубе, то очень скучал по Петербургу, мне даже снилось Марсово поле, а сейчас не скучаю», — история о том, как отъезд из России в 2022 году мог быть не нервным.



Когда-то Александр Устинов закончил весьма ведомственный вуз, работающий на оборонку — «Военмех», который вообще-то — имени Д.Ф. Устинова. И если бы бывший министр обороны СССР оказался дедушкой нашего героя, а он сам предстал бы в глазах читателей определенных убеждений нацпредателем из-за того, что уехал, то драматургия бы была ого-го. Но это не так. Устинов, создавший когда-то ютуб-канал «STAR’ожилы», где вместе с писателем Ильей Стоговым и радио-легендой Валерием Жуком они травили байки, эмигрировал безболезненно. И вопрос, эмиграция ли это — до сих пор висит в воздухе: случилась она потому, что компания открыла офис в Европе — а открыла бы, если бы не СВО?

