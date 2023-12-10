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Объявление Путина, споры вокруг «Слова пацана» и стрельба в школе. Три главные новости этой недели

Вспоминаем, что беспокоило россиян в последние дни

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На этой неделе в России случилось несколько важный событий. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают о самых главных — подробности смотрите на видео чуть выше.

Массовая стрельба в школе

Утром 7 декабря в брянской школе произошла массовая стрельба: 14-летняя девочка пронесла ружье своего отца в здание гимназии, зашла в кабинет биологии и расстреляла одноклассников. После этого она покончила с собой. В результате трагедии погибли два человека, пострадали еще пятеро школьников.

Подробности случившегося читайте в отдельном сюжете.

Нашумевший сериал

Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым на прошедшей неделе. Внимание на него обратили и в Госдуме, правда, пока не определились с позицией. Одни депутаты просят проверить сериал на «распространение запрещенной информации», другие называют картину «абсолютной антирекламой опасного образа жизни».

Выборы президента

Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — Герою ДНР.

— На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет, — цитируют его в своем телеграм-канале журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Выборы президента Российской Федерации продлятся с 15 по 17 марта. Поправки в закон, позволяющие проводить голосование в течение трех дней, были приняты в 2020 году.

НовостиГлавноеСтрельба в школеВыборы президентаСериал Слово пацана
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