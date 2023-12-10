Объявление Путина, споры вокруг «Слова пацана» и стрельба в школе. Три главные новости этой недели

— На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться, он сказал, что будет, — цитируют его в своем телеграм-канале журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Выборы президента Российской Федерации продлятся с 15 по 17 марта. Поправки в закон, позволяющие проводить голосование в течение трех дней, были приняты в 2020 году.

