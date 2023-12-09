«Девочка была жива: смотрела и дышала». Учитель — о том, что творилось в брянской гимназии во время стрельбы

Я закрыл за собой зал, услышал голос Офели Мкртчян (учительницы биологии, на уроке у которой произошла стрельба. — Прим. ред.). Побежал к ней. Она просила помочь девочке, которая была очень сильно ранена. Я побежал наверх, увидел еще одного мальчика раненого, который в коридоре истекал кровью. Я не знал, насколько серьезное ранение: просто усадил его на пол и сказал зажать раны. А сам побежал искать сильно раненую девочку. Забежал в кабинет, где была стрельба, там, собственно, девочка и лежала.

Она была жива, я пытался оказать ей помощь — рану зажал тряпкой. Мы ждали скорую. Но не дождались, врачи ехали около 40 минут. У меня не было часов, я не видел времени, но по ощущениям — около 25 минут девочка точно была жива. Она смотрела, она дышала, я пытался с ней разговаривать. Она не отвечала ничего, но глаза были открыты.