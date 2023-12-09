«Девочка была жива: смотрела и дышала». Учитель — о том, что творилось в брянской гимназии во время стрельбы

Максим Корабец работает учителем физкультуры в брянской гимназии
— Выстрелов я не слышал. Прибежал ребенок и закричал, что в школе стрельба. По его глазам было видно, что это не шутка. Я своих детей отправил в раздевалки и стал закрывать зал. Пока закрывал, прибежал еще один ребенок и попросился: «Пустите, спасите». Я, естественно, зал открыл и его запустили. И тут я услышал крики о помощи сверху.
Я закрыл за собой зал, услышал голос Офели Мкртчян (учительницы биологии, на уроке у которой произошла стрельба. — Прим. ред.). Побежал к ней. Она просила помочь девочке, которая была очень сильно ранена. Я побежал наверх, увидел еще одного мальчика раненого, который в коридоре истекал кровью. Я не знал, насколько серьезное ранение: просто усадил его на пол и сказал зажать раны. А сам побежал искать сильно раненую девочку. Забежал в кабинет, где была стрельба, там, собственно, девочка и лежала.
Она была жива, я пытался оказать ей помощь — рану зажал тряпкой. Мы ждали скорую. Но не дождались, врачи ехали около 40 минут. У меня не было часов, я не видел времени, но по ощущениям — около 25 минут девочка точно была жива. Она смотрела, она дышала, я пытался с ней разговаривать. Она не отвечала ничего, но глаза были открыты.
Это единственный вопрос, который меня до сих пор волнует: «Почему 40 минут, хотя больница находится в шаговой доступности от гимназии?» Сотрудники полиции приехали быстро — где-то через
Школьный фельдшер оказывала помощь внизу на первом этаже, куда спустили раненых ребят.
Когда девочка умерла, смысла там оставаться уже не было и я пошел передать этажи. Еще с одним учителем стучались в кабинеты, которые были закрыты. Говорили о том, что всё закончилось, что можно выходить.