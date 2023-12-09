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Стрельба в брянской школеМнение

«Девочка была жива: смотрела и дышала». Учитель — о том, что творилось в брянской гимназии во время стрельбы

Публикуем откровенный рассказ педагога, который до последней минуты помогал раненой школьнице

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Возле гимназии, в которой произошла стрельба, тем же вечером возник стихийный мемориал

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Максим Корабец работает учителем физкультуры в брянской гимназии № 5 уже 10 лет. Утром 7 декабря, когда одна из школьниц устроила массовую стрельбу, он находился на втором этаже в спортивном зале, где проводил урок у девятого класса. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с ним и узнали подробности случившегося. Публикуем его рассказ.

— Выстрелов я не слышал. Прибежал ребенок и закричал, что в школе стрельба. По его глазам было видно, что это не шутка. Я своих детей отправил в раздевалки и стал закрывать зал. Пока закрывал, прибежал еще один ребенок и попросился: «Пустите, спасите». Я, естественно, зал открыл и его запустили. И тут я услышал крики о помощи сверху.

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Видео: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Я закрыл за собой зал, услышал голос Офели Мкртчян (учительницы биологии, на уроке у которой произошла стрельба. — Прим. ред.). Побежал к ней. Она просила помочь девочке, которая была очень сильно ранена. Я побежал наверх, увидел еще одного мальчика раненого, который в коридоре истекал кровью. Я не знал, насколько серьезное ранение: просто усадил его на пол и сказал зажать раны. А сам побежал искать сильно раненую девочку. Забежал в кабинет, где была стрельба, там, собственно, девочка и лежала.

Она была жива, я пытался оказать ей помощь — рану зажал тряпкой. Мы ждали скорую. Но не дождались, врачи ехали около 40 минут. У меня не было часов, я не видел времени, но по ощущениям — около 25 минут девочка точно была жива. Она смотрела, она дышала, я пытался с ней разговаривать. Она не отвечала ничего, но глаза были открыты.

Это единственный вопрос, который меня до сих пор волнует: «Почему 40 минут, хотя больница находится в шаговой доступности от гимназии?» Сотрудники полиции приехали быстро — где-то через 5–7 минут рядом со мной стояло уже несколько сотрудников с оружием, но помочь они тоже ничем не могли, нужна была именно реанимация.

К гимназии до сих пор идут дети и взрослые с цветами в руках

К гимназии до сих пор идут дети и взрослые с цветами в руках

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Школьный фельдшер оказывала помощь внизу на первом этаже, куда спустили раненых ребят.

Когда девочка умерла, смысла там оставаться уже не было и я пошел передать этажи. Еще с одним учителем стучались в кабинеты, которые были закрыты. Говорили о том, что всё закончилось, что можно выходить.

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Все подробности трагедии смотрите в этом видео

Видео: Городские порталы

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