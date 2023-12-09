США предложили вариант мирных переговоров — в Кремле его отвергли: новости СВО за 8 декабря

— Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации, — ответил Владимир Путин.



Таким образом, действующий президент впервые ответил на вопрос о том, собирается ли он идти на новый срок. Этот вопрос звучал многократно, однако ни утвердительного, ни отрицательного ответа Путин не давал.

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за фейки