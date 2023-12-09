США предложили вариант мирных переговоров — в Кремле его отвергли: новости СВО за 8 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 декабря.
Российских спортсменов допустили на Олимпиаду в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет назвал условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже. Поехать на игры смогут только атлеты, выступающие в индивидуальных видах спорта, соревноваться они смогут под нейтральным флагом — символика стран запрещена. МОК также ссылается на предыдущий документ, в котором говорится о недопуске спортсменов, поддерживающих СВО или имеющих отношение к силовым структурам.
Кроме того, спортсменам нужно будет пройти квалификацию в своем виде спорта. Сообщается, что на сегодняшний день этому критерию отвечает лишь восемь спортсменов из России.
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной
Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине к концу 2024 года. Он уточнил, что условия мира должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.
В беседе с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Джонатана Файнера.
— Нет, нереалистично абсолютно, — цитирует Пескова РБК
Страны ЕС смогут блокировать импорт газа из России
Издание Financial Times сообщило, что Евросоюз подготовил законопроект, который позволит странам-членам самостоятельно блокировать импорт газа из России. Financial Times пишет, что эта мера позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты значительных компенсаций. Издание ссылается на сам законопроект, который оказался в распоряжении редакции и беседу с высокопоставленным чиновником Евросоюза.
Журналистку Машу Гессен объявили в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистку Машу Гессен, информация об этом появилась в базе розыска ведомства. Ранее Телеграм-канал Shot писал, что против нее возбуждено уголовное дело по факту дискредитации Вооруженных сил России из-за высказываний в интервью Юрию Дудю, признанному в России иноагентом.
Путин наградил героев России и пообещал герою ДНР, что пойдет на выборы
Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После церемонии президент пообщался с участниками церемонии в менее формальной обстановке. Герой ДНР, подполковник Артем Жога обратился к Путину, попросив его принять участие в выборах. Как он заявил, что делает это «в лице всего нашего народа, всего Донбасса».
— Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации, — ответил Владимир Путин.
Таким образом, действующий президент впервые ответил на вопрос о том, собирается ли он идти на новый срок. Этот вопрос звучал многократно, однако ни утвердительного, ни отрицательного ответа Путин не давал.
Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за фейки
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Мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебный участок мирового судьи номер 422, который принял это решение. Это уже не первый штраф для Google — в августе за то же самое компанию оштрафовали на 3 миллиона рублей, были штрафы и ранее.