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Стрельба в брянской школе

«Тихая, закрытая девочка»: почему произошла стрельба в брянской гимназии и кого накажут за это

Публикуем разговор с родственниками пострадавших и учителем, который первым пришел на помощь

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Утром 7 декабря ученица брянской гимназии открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Погибло два человека, включая саму девочку, пострадали еще пятеро. Двух из них в тяжелом состоянии доставили в московскую детскую клиническую больницу на вертолете. Почему девочка взялась за оружие? Что говорят родные пострадавших школьников? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Вечером после трагедии возле школы и дома, где живет семья девочки, дежурили полицейские, а на следующий день возле забора гимназии появился стихийный мемориал — люди приносили цветы и игрушки.

Перед походом в школу 14-летняя Алиса (имя изменено по требованию законодательства РФ) взяла оружие отца. После трагедии его вызвали на допрос в качестве свидетеля, а потом задержали. Кроме него допрашивали и директора гимназии Галину Сауткину.

По предварительной информации, девушка решилась на массовую стрельбу из-за травли в школе. Классная руководительница Алисы рассказала следователям, что школьница последние пару дней выглядела странно и была «ни жива, ни мертва».

По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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