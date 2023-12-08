«Тихая, закрытая девочка»: почему произошла стрельба в брянской гимназии и кого накажут за это

Утром 7 декабря ученица брянской гимназии открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Погибло два человека, включая саму девочку, пострадали еще пятеро. Двух из них в тяжелом состоянии доставили в московскую детскую клиническую больницу на вертолете. Почему девочка взялась за оружие? Что говорят родные пострадавших школьников? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.
Вечером после трагедии возле школы и дома, где живет семья девочки, дежурили полицейские, а на следующий день возле забора гимназии появился стихийный мемориал — люди приносили цветы и игрушки.
Перед походом в школу
По предварительной информации, девушка решилась на массовую стрельбу из-за травли в школе. Классная руководительница Алисы рассказала следователям, что школьница последние пару дней выглядела странно и была «ни жива, ни мертва».
По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».