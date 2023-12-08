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Джефф Безос и его женщины. Ради кого миллиардер и основатель Amazon бросил жену, с которой прожил 25 лет

Он ушел от матери его детей и стал встречаться с телеведущей

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Видео: Городские порталы

Несколько лет подряд Джефф Безос, основатель интернет-маркета Amazon, был самым богатым человеком мира с состоянием более чем в сто миллиардов долларов. Этому факту не помешал даже его громкий развод. А ведь его бывшая, Маккензи Скотт, получила четверть состояния.

Сразу после развода Безос закрутил роман с теледивой Лорен Санчес. Спустя четыре года пара объявила о помолвке, но пока еще не назвала даты свадьбы. Известно только, что 53-летняя Санчес планирует взять фамилию мужа. Между тем Безос, которому в будущем году стукнет 60, как будто расцвел с новой пассией: многие отмечают, что он подтянул свою физическую форму, стал одеваться со стилем и вообще превратился из ботаника в плейбоя.

В коротком видео чуть выше рассказываем, что думает Безос по поводу своего статуса одного из богатейших людей планеты и как развивалась его личная жизнь. В материале коллег с Wooman.ru читайте о том, как Джефф и Лорен отмечали помолвку на шикарной яхте за 500 миллионов долларов.

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